Наряду со смартфонами iPhone 15 компания готовит часы Watch Series 9, iPad Pro с OLED-экраном и десяток компьютеров.

По данным Bloomberg, начиная с осени 2023 года и на протяжении первой половины 2024, Apple покажет огромное количество новинок. Наряду со смартфонами iPhone 15 в планах упоминаются часы Watch Series 9, iPad Pro с OLED-экраном и десяток компьютеров.

Apple, вероятно, проведет как минимум два мероприятия осенью. На традиционной сентябрьской презентации анонсируют iPhone 15 с USB-C вместо Lightning. "Прошки" получат самые тонкие рамки среди всех смартфонов, а также новую кнопку. Базовые модели избавятся от "челки" и получат сенсоры на 48 Мп.

Еще в осенние месяцы должны показать часы Watch Series 9 и Watch Ultra 2-го поколения. Скорее всего, они будут позиционироваться так же, как предыдущее поколение. То есть Watch Series 9 – это обычная модель для большинства, а Watch Ultra – защищенные часы для спортсменов с увеличенным экраном, повышенной надежностью и большой автономностью.

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Кроме того, в ближайшие 6 месяцев Apple планирует представить:

13-дюймовый MacBook Pro на базе процессора M3;

14-дюймовый и 16-дюймовый MacBook Pro на M3 Pro и M3 Max;

новые компьютеры iMac, один из которых получит огромный 30-дюймовый экран;

новые модели MacBook Air;

обновленный iPad Pro с OLED-экраном и iPad Air для замены текущей модели на базе M1;

По данным Bloomberg, Apple также работает над многими другими новыми продуктами, включая третье поколение AirPods Pro и новые устройства для дома вроде смарт-дисплея и Apple TV с улучшенными спецификациями. Однако они пока находится на "ранней стадии разработки".

Также Apple уже работает над удешевленной версией своих новых "чудо-очков" Vision Pro. Ожидается, что более доступная версия гарнитуры появится в конце 2025 года – то есть через 2 года после оригинального Vision Prо.

Напомним, что с начала 2023 года Apple уже успела выпустить новые MacBook Pro на M2 Pro и M2 Maх, а в марте был представлен новый "желтый" iPhone 14.

А в начале июня компания провела свою летнюю презентацию, где показала 15-дюймовый MacBook Air и обновленные Mac Studio и Mac Pro. Но главным сюрпризом стал совершенно новый гаджет не от Стива Джобса – это шлем смешанной реальности для просмотра фильмов, общения и работы.

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