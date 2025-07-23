Канал 2+2 приступил к съемкам приключенческой комедии 'Выговский'

Лента рассказывает о шпионе, который после разоблачения был вынужден согласиться на провальное задание.

Телеканал 2+2 начал съемки приключенческой комедии под названием "Выговский". Восьмисерийная лента рассказывает о шпионе, который после разоблачения, чтобы избежать казни, вынужден согласиться на провальное задание.

Иван Выговский - молодой красавец-дипломат, который привык к интригам, светским балам и кулуарной политике в Варшаве. По приказу Гетмана Выговский отправляется на хутор вблизи Батурина, где его ждут интриги, измены и амурные приключения. Среди хаоса он должен возвести сторожевую заставу, пункт сопротивления, чтобы противостоять возможному московскому нападению. Иван вынужден прибегать к хитрости, чтобы мотивировать жителей хутора, которые отказываются верить в потенциальное наступление врага.

Это вымышленная авантюрная комедия, события которой разворачиваются в первой половине XVII века. Однако "Выговский" - это не историческая реконструкция событий, а аллегория - яркая, смешная и одновременно драматическая - о том, как формируется сильная личность, выкристаллизовываются ценности, рождаются настоящий лидер и сплоченность. Даже небольшой хутор может дать достойный отпор империи, если его возглавляет человек с сердцем.

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"Для телеканала 2+2 это первый опыт работы в жанре приключенческой комедии. Мы выбрали легкую, динамичную форму, чтобы привлечь внимание зрителей к увлекательной эпохе Гетманщины и одного из самых мощных лидеров нашей истории - Ивана Выговского. Вместе с тем, учитывая жанр, в сериале "Выговский" авторы не претендуют на историческую точность, зритель увидит художественное осмысление событий времен молодого Выговского, который защищал родную землю от захватчиков. Через юмор, интригу и приключения мы погружаем зрителя во времена казачества, а также вдохновляем глубже заинтересоваться украинской историей, которую Россия десятилетиями пыталась исказить, обесценить наших героев. Мы имеем широкое поле для творчества, и используем его, чтобы говорить о национальных героях современным языком", - комментирует Генеральный продюсер канала 2+2 Сергей Кизима.

Режиссером ленты и соавтором сценария стал Семен Горов, который впервые сотрудничает с каналом 2+2.

"Каким был Иван Выговский до того, как стал гетманом? Мы хотим открыть не страницу учебника истории, а жизнеописание молодого, остроумного и, не побоюсь этого слова, авантюрного шляхтича. Наш Иван Выговский - это некий тогдашний Джеймс Бонд и Шерлок Холмс в одном лице, но с украинским сердцем и непревзойденным чувством юмора. Он - интеллектуал, который не чурается драки, и шляхтич, который может найти общий язык и с простым казаком, и с польским магнатом. Мы хотим снять занавес с этой выдающейся фигуры и показать его живым человеком: который любил, ошибался, рисковал и выходил победителем из самых невероятных ситуаций благодаря своему уму и оптимизму. Это будет яркое, динамичное и полное юмора кино о молодости, о дружбе, о первых шагах к большим свершениям. Мы стремимся создать сериал, который заставит вас и смеяться до слез, и с гордостью посмотреть на собственную историю, открыв ее с совершенно новой, неожиданной стороны",- отметил режиссерСемен Горов.

Главного героя воплотит актер театра и кино Артем Плендер. Также в ленте сыграют Виталий Ажнов, Дарья Легейда, Александр Ярема, Владимир Филатов и многие другие звезды.

Лента снимается при содействии Государственного агентства по вопросам кино. Производством сериала по заказу канала 2+2 занимается ООО ТЕТ-Продакшн.

Режиссер: Семен Горов.

Авторы сценария: Владимир Москалец, Сергей Карпенко, Наталья Волынская, Елена Партыка, Семен Горов.

Продюсеры: Аким Галимов, Сергей Кизима.

Шоураннеры Сергей Карпенко, Владимир Москалец.

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