Эксперты определили 10 лучших электрокроссоверов 2025 года

Электрокроссоверы постепенно становятся популярнее, вытесняя традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания. Этот сегмент переполнен различными автомобилями от производителей со всего мира.
В What Car? назвали 10 лучших электрокроссоверов 2025 года. По словам экспертов, эти модели превосходят своих конкурентов.
ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года:
- Kia EV3
- Skoda Elroq
- Renault 4 EV
- Smart #3
- Renault Scenic
- Genesis GV60
- Smart #1
- BMW iX3
- Skoda Enyaq
- Volvo EX30
Kia EV3 возглавил этот рейтинг. Эксперты рассказали, что эта модель сочетает в себе практичность и отличные характеристики.
В издании похвалили Kia EV3 за невысокую стоимость по сравнению с конкурентами, а также большой запас хода, особенно в версии Long Range. Помимо этого эксперты отметили, что этот электрокроссовер имеет комфортную подвеску.
На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты
Ранее эксперты назвали 13 очень надежных автомобилей с пробегом. Они заявили, что все эти модели могут прослужить 20 лет и более без серьезных поломок.
Кроме того, автомобильный эксперт Райан Берч назвал лучшие автомобили для начинающих водителей. В частности, он выделил компактную модель Seat Mii. По его словам, эти автомобилем удивительно приятно управлять.