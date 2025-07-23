Эксперты определили 10 лучших электрокроссоверов 2025 года

В рейтинг вошли электрокроссоверы от производителей с разных стран мира.

Электрокроссоверы постепенно становятся популярнее, вытесняя традиционные модели с двигателями внутреннего сгорания. Этот сегмент переполнен различными автомобилями от производителей со всего мира.

В What Car? назвали 10 лучших электрокроссоверов 2025 года. По словам экспертов, эти модели превосходят своих конкурентов.

ТОП-10 лучших электрокроссоверов 2025 года:

Видео дня

Kia EV3 Skoda Elroq Renault 4 EV Smart #3 Renault Scenic Genesis GV60 Smart #1 BMW iX3 Skoda Enyaq Volvo EX30

Kia EV3 возглавил этот рейтинг. Эксперты рассказали, что эта модель сочетает в себе практичность и отличные характеристики.

В издании похвалили Kia EV3 за невысокую стоимость по сравнению с конкурентами, а также большой запас хода, особенно в версии Long Range. Помимо этого эксперты отметили, что этот электрокроссовер имеет комфортную подвеску.

На какие другие автомобили рекомендуют обратить внимание эксперты

Ранее эксперты назвали 13 очень надежных автомобилей с пробегом. Они заявили, что все эти модели могут прослужить 20 лет и более без серьезных поломок.

Кроме того, автомобильный эксперт Райан Берч назвал лучшие автомобили для начинающих водителей. В частности, он выделил компактную модель Seat Mii. По его словам, эти автомобилем удивительно приятно управлять.

Вас также могут заинтересовать новости: