Певец подчеркнул, что живет в Германии уже 25 лет, но считает себя патриотом Украины.

Певец Олег Винник, который в начале широкомасштабной войны выехал из Украины. назвал своим домом Германию и заявил, что у него нет внутреннего украинского паспорта. Таким образом артист предпринял очередную попытку оправдать свое бегство, записав новое видеообращение в Telegram.

Винник подчеркнул, что живет в Германии уже 25 лет, куда в свое время выехал по контракту работать. Но, мол, это не делает его в меньшей степени украинцем.

"Миф о том, что я сбежал… Вы сами прекрасно понимаете, что это неправда. 25 лет я проживаю тут, в Германии. Когда-то выехал по контракту работать, так тут и остался. Тут родился мой сын, тут моя семья. И, кстати, многие украинцы так делали. Кто-то по любви выезжал, кто-то по учебе, кто-то по работе. Но это не делает их в меньшей степени украинцами, как и меня. Возвращаюсь постоянно к своей Родине, к своим людям с концертами, с гастролями. И так же я вернулся сюда, домой, в Германию в начале войны", - заявил он.

Видео дня

По его словам, в Украине у него нет ни недвижимости, ни счетов, ни автомобилей:

"Кстати, нет даже внутреннего паспорта с 2000-го года. Живу по заграничному. Вот такие чудеса. Друзья, где бы я ни жил, в Европе или за океаном, я остаюсь украинцем, и я - патриот".

Напомним, в феврале текущего года Олег Винник провел свой первый концерт в Чехии и опозорился на сцене.

Вас также могут заинтересовать новости: