Подразделение Оборина сбивает вражеские "шахеды" над Одессой.

В Одессе сегодня, 23 июля, простились с полковником ВСУ, известным авиатором, волонтером, директором авиаклуба "Одесса" Константином Обориным (Камикадзе), который погиб во время выполнения боевого задания. Об этом сообщил начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

"Константин Оборин - настоящий патриот Украины, военный, директор авиаклуба "Одесса", председатель Союза ветеранов Афганистана. Командир эскадрильи, которая защищает небо над Одесской областью и сбивает вражеские "шахеды". Болезненная потеря для нашего региона и страны. Уверен, что его добрые и важные дела будут жить и воплощаться командами, которые он воспитал и научил", - подчеркнул чиновник.

По его словам, Оборин, который погиб в 63 года, был с первых дней на передовой. В 2014 году, рискуя собственной жизнью, он вывез из плена 29 украинских воинов, в 2022-м выполнил последнюю волю своего ученика Героя Украины Владислава Бувалкина - поднявшись в небо, развеял его прах над Одессой.

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Как отметил Кипер, во время недавнего благотворительного аукциона в поддержку ВСУ был продан фрагмент крыла вражеского беспилотника, сбитого Обориным и его побратимами.

"Так он помогал фронту даже вне поля боя", - рассказал глава ОВА.

Почтить память военного пришли сотни людей - побратимы, друзья, обычные одесситы - все, кто знал его как человека действия и мужества. Среди них, кроме Кипера, был также мэр города Геннадий Труханов. По его словам, Оборин, который также является "обладателем ордена Григория Маразли" погиб 18 июля в Днепропетровской области во время выполнения боевого задания.

"Константин Оборин - это пример того, как любовь к Родине, верность долгу и неравнодушие способны менять жизнь других. Таким он и останется в памяти Одессы. Вечная слава Герою", - подчеркнул городской голова.

Люди также очень трогательно прощаются с Обориным в социальных сетях.

"Покойся с миром, господин полковник. Спасибо за все, что вы делали для Одессы, Украины, всех нас! Светлая память! Честь", - написал один из одесситов.

Волонтер, директор благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова отметила, что Оборин - человек-легенда, который в Одессе "поднимал самолеты", учил детей и взрослых любить небо. По ее словам, он каждый год ездил в Киев, чтобы получить разрешение на несение службы.

"Получить разрешение продолжать защиту страны, когда сотни тысяч молодых "мужчин" прячутся по домам", - подчеркнула волонтер.

Она рассказала, как каждый раз, когда Оборин приезжал к ней по делам, она просила его списаться, потому что у него "куча внуков" и ему уже более 60 лет.

А он улыбался и отвечал: "Нет... Я еще повоюю. Ты же видишь как сейчас с людьми. Должен защищать семью, страну и тебя с девушками!".

Гибель Константина Оборина - что известно

Как писал УНИАН, 18 июля во время выполнения боевого задания погиб полковник ВСУ, известный авиатор, волонтер, директор авиаклуба "Одесса" Константин Оборин (Камикадзе), который в 2000 году в составе Первой полярной парашютной экспедиции Украины десантировался на вершину планеты и установил флаг Украины и города на Северном Полюсе.

Оборин - мастер парашютного спорта, пятикратный рекордсмен Украины, совершил более 3000 прыжков с парашюта, президент Федерации парашютного спорта в Одесской области. Отец шестерых детей.

Константин Оборин - родственник своего полного тезки - летчика-истребителя, старшего лейтенанта Константина Оборина, который во время Второй мировой войны, 25 июня 1941 года, совершил ночной воздушный таран гитлеровского бомбардировщика.

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