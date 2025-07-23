Германия сможет получить батарею Patriot не ранее чем через восемь месяцев.

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot, которые обещал передать Украине президент США Дональд Трамп, поступят в нашу страну не раньше весны 2026 года. Об этом пишет Spiegel со ссылкой на источники в правительстве Германии.

В издании напомнили, что условием передачи вооружения Украине, согласно плану президента США Дональда Трампа, является то, что страны, которые имеют такое оружие, готовы отдать его сейчас, а другие государства заплатят за него.

В администрации Трампа считают, что европейские союзники должны отдать системы из своих военных запасов, после чего получить замену, когда американская компания RTX Corporation перенесет их вперед в очереди на поставку.

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Отмечается, что быстрая поставка вооружения для укрепления противовоздушной обороны Украины оказалась сложной задачей. По словам источников, Германия сможет получить батарею Patriot не ранее чем через восемь месяцев. Только после этого Украина сможет получить ЗРК.

США ведут переговоры с другими странами о передаче Украине ЗРК Patriot

Ранее источник в американском правительстве рассказал изданию "Суспільне", что США ведут переговоры сразу с несколькими странами о передаче зенитных ракетных комплексов Patriot Украине. По его словам, это будут отдельные соглашения с отдельными странами.

Чиновник отметил, что пока процесс находится на стадии договоренностей и не имеет утвержденных сроков.

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