Буданов и Верес о задержании кротов ФСБ в НАБУ: 'Не дадим агентуре врага развалить нас'

Они призвали очистить НАБУ от связей с ФСБ РФ и проявить сдержанность во внутреннем противостоянии

Военные командиры вышли с заявлениями в поддержку действий правоохранителей по выявлению российской агентуры в рядах НАБУ и призвали общество не допустить внутренних противоречий, которые выгодны, прежде всего, врагу. Глава ГУР Кирилл Буданов и командир 20 полка БПЛА "К-2" Кирилл Верес также прокомментировали события вокруг принятого закона об антикоррупционных органах НАБУ и САП.

"Я убежден, что история должна нас чему-то учить. Как минимум - это тому, что во время такой большой войны, во время борьбы за существование государства, точно нет места для российской агентуры в любых органах. Нет места также и для политических игр и спекуляций на фоне всего, что сейчас происходит вокруг антикоррупционных органов", - подчеркнул Герой Украины, командир 20 полка БПЛА "К-2" Кирилл Верес.

Он напомнил историю начала XX века, когда из-за раздора потеряли все перед лицом внешнего врага.

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"Кацапы смотрят и делают выводы. Они не тупые и не слабые к большому сожалению для нас. И они продолжают двигаться на линии фронта. Так может обратим внимание в первую очередь туда?" - отметил командир "К-2".

Исторические аналогии Вереса поддержал начальник ГУР Кирилл Буданов, который отметил опасность внутренних противоречий.

"Украинская история научила нас - нация проигрывает, если ее разрывают внутренние противоречия. У нас одна общая беда, один враг. Поэтому решать внутренние противоречия следует путем открытого диалога для достижения единой общей цели - отстоять нашу страну", - заявил он.

По убеждению Буданова, Украину спасут сильные войско и институты.

"Мы должны проявить мудрость и ответственность", - подытожил он.

Закон 12414 - что известно

Как известно, вчера Верховная Рада приняла закон, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). После подписания Президентом Украины и публикации в "Голосе Украины" закон вступил в силу.

Накануне принятия закона работниками СБУ, ГБР и ОГП провели операцию по нейтрализации российского влияния на НАБУ. Было обнаружено, что ряд детективов НАБУ сотрудничал с РФ, а беглый депутат от ОПЗЖ Федор Христенко имел серьезное влияние на деятельность Бюро.

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