Сердце выполняет в теле человека немало важных функций, поэтому его поддержка будет одним из лучших решений.

Журналисты решили узнать у трех кардиологов, какие продукты есть в их кладовке. Вероятно, у вас уже есть несколько из них на кухне. Вот что они советуют ввести в свой рацион для поддержания сердца, пишет портал EatingWell.

Оливковое масло

"Я рекомендую держать немного вкусного оливкового масла под рукой и использовать его как основное для приготовления пищи, а также сбрызгивать им каждое блюдо в течение дня", - сказала доктор медицинских наук Элизабет Эпштейн

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Мета-анализ 13 исследований, в котором участвовали более 865 000 человек, проведенный в 2022 году, показал, что существует тесная связь между потреблением оливкового масла и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Если ежедневно потребление оливкового масла увеличивать на каждые 5 граммов, что примерно составляет одну чайную ложку в день, это приводило к снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности от всех причин на 4%.

Макаронные изделия

"Один из продуктов, который я всегда держу в своей кладовой, - это макароны на основе бобовых, например, макароны из эдамаме и бобов мунг, чечевицы, нута или черной фасоли", - рассказал доктор медицинских наук Даниэль Белардо.

Указывается, что одно из исследований показало, что взрослые, которые едят бобовые четыре раза в неделю, имеют на 22% более низкий риск ишемической болезни сердца, чем те, кто ест их только раз в неделю.

Овсянка

"Овес, как и все цельные растительные продукты, содержит растительные стеролы - группу веществ, содержащихся в растениях и блокирующих всасывание холестерина в пищеварительном тракте", - сообщила доктор медицинских наук Элизабет Клодас.

Растворимая клетчатка, связывающая холестерин в кишечнике, а также растительные стеролы положительно влияют на микробиом кишечника и метаболизм холестерина. Именно поэтому, как показали результаты исследования, овес является тройным средством для профилактики сердечных заболеваний.

По словам кардиологов, если добавить эти продукты в свой ежедневный рацион, они помогут снизить уровень холестерина, поддерживать здоровый вес и защитить ваше сердце в будущем.

Полезные советы по питанию

Ранее УНИАН сообщал, что диетологи назвали полезный фрукт, который способен снижать холестерин. Его можно есть хоть каждый день.

Также мы писали, что назван сок, который укрепляет сердце и улучшает зрение. В нем много питательных веществ и он способен повысить иммунитет.

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