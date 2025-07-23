Попытки ДРГ прорваться в город будут и в дальнейшем, уверен Прибыльнов.

По состоянию на сейчас бои идут не за сам город Покровск, а на его южных окраинах. Об этом сообщил офицер отделения коммуникаций 155 отдельной механизированной бригады "Анна Киевская" Артем Прибыльнов, пишет Суспільне.

"Сейчас бои идут не за сам Покровск. Это южные окраины: поля, окраины населенного пункта Шевченко, где враг пытается накапливаться", - рассказал военный.

По его словам, оккупантов обнаруживают еще на подступах, "разведка "ведет" их к позициям, где они могут быть уничтожены максимально эффективно, и это происходит".

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"Идет постоянная работа. Враг пытается дальше давить. Они подтянули резервы и пытаются прорваться", - отметил Прибыльнов.

Он также рассказал, что недавно войска РФ предприняли попытку атаковать украинские позиции на бронетехнике.

"Недавно мы отбили несколько штурмов, также был первый с марта штурм бронированных групп, который также наша бригада уничтожила: это были несколько "коробочек" и подразделения на мотоциклах", - рассказал офицер.

Он сообщил, что российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) пытались прорваться в Покровск и раньше. По мнению военного, эти попытки будут продолжаться.

"Такие попытки не единичны, они велись еще несколько месяцев назад. Это тактика врага, он постоянно пытается просочиться, прощупать боевые порядки различных бригад, смежников и тому подобное. Они будут действительно продолжать пытаться делать разведку боем, просочиться где-то", - отметил Прибыльнов.

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Как сообщал ранее УНИАН, РФ имеет успех в Донецкой области. В DeepState рассказали, что за минувшие сутки российские войска продвинулись возле семи населенных пунктов региона: Александрограда, Комара, Воскресенки, Дилиевки, Торского, Карповки и в Леонидовке.

На днях украинские военные подтвердили проникновение российских диверсантов в Покровск. Как рассказали журналистам в ВСУ, первые группы российской пехоты в городе были зафиксированы еще 17 июля. По словам бойцов, Силы обороны прилагают усилия для ликвидации диверсионных групп оккупантов.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что Покровск держится уже год. По его словам, оборона города стала возможной в значительной степени благодаря решимости украинских войск и созданию барьеров, таких как минные поля, которые привели к 30-процентным потерям среди российской техники на этом участке фронта.

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