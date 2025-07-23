Хотя, конечно, до производства для массового пользователя ещё далеко.

Хотя до выхода оперативной памяти типа DDR6 на массовый рынок остаётся минимум 2-3 года, производители уже вовсю тестируют новую технологию.

JEDEC утвердила спецификации стандарта в 2024 году, и с тех пор разработка активно продвигается. По данным CTEE, компании вроде Samsung, Micron и SK Hynix наращивают темпы работы, а AMD, Intel и NVIDIA участвуют в координации процесса.

Базовая частота у DDR6 составит 8800 МГц, это почти в два раза быстрее, чем у начальных модулей DDR5 в 4800 МГц. Потолок тоже впечатляет: до 17600 МГц, что на 70-80% выше показателей самых быстрых DDR5-модулей.

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Параллельно изменится и структура каналов - вместо двух по 32 бита, как у DDR5, у нового поколения будет четыре по 24.

Первые серверы с поддержкой DDR6 могут появиться в 2027 году, а до массового производства для потребительских ПК пройдёт ещё несколько лет. Как и с DDR5, стандарту понадобится время, чтобы оптимизироваться под рынок и подешеветь.

Одна из особенностей DDR6 - требование к новому разъёму для поддержки высокой пропускной способности. Формат CAMM2, который уже используется в некоторых модулях DDR5 от G.Skill. Сейчас он применяется ограниченно, но с приходом DDR6 у него есть шанс стать основным как в серверах, так и в ноутбуках.

Ранее мы рассказывали, что надёжный инсайдер раскрыл характеристики RTX 5070 Super. Видеокарту должны представить зимой 2026 года.

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