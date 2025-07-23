Северная Корея пыталась заглушить сигналы от соседней страны.

Южная Корея приостановила радиовещание на КНДР, которое велось в течение десятилетий в рамках своего последнего шага по ослаблению напряженности. Такое решение стало символической победой Пхеньяна, который перекрыл редкий источник неподцензурной информации для своих граждан. Об этом пишет Bloomberg.

В Офисе президента Южной Кореи отметили, что радиовещание было приостановлено "на некоторое время" и подчеркнули, что такой шаг является лучшим, чем наблюдать за ухудшением межкорейских связей.

"В большинстве стран мира трансграничное вещание является пережитком прошлой эпохи. Но Северная Корея не похожа на большинство стран мира. Это одно из немногих мест, где люди не имеют доступа к Интернету и где им запрещен доступ к иностранным СМИ", - объяснил старший научный сотрудник Центра Стимсона Мартин Уильямс.

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Такой шаг особенный тем, что программы, некоторые из которых датируются 1970-ми годами, "никогда не приостанавливали вещание с момента своего запуска, независимо от того, какими были политические отношения между двумя Кореями - теплыми или холодными", отметил ученый.

"Этот шаг согласуется с более широкими усилиями президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна, направленными на улучшение отношений с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, что свидетельствует об отходе от жесткой политики его консервативного предшественника. В июне Ли приказал прекратить трансляцию громкоговорителей у границы, критикующих режим Кима", - напомнили в Bloomberg.

Несмотря на то, что влияние таких трансляций сложно измерить, постоянные попытки Северной Кореи заглушить сигналы свидетельствуют о том, что они были эффективными, заверил Уильямс.

"В такой энергетически голодной стране использование драгоценной энергии для блокировки зарубежного радио указывает как на аудиторию для программ, так и на опасность, которую они представляют", - сказал он.

Южная Корея и КНДР - последние новости

Как писал УНИАН, ранее Южная Корея прекратила трансляцию K-Pop песен на границе с КНДР. Тогда в МИД страны подчеркнули, что это решение направлено на "восстановление доверия в межкорейских отношениях и содействие миру на Корейском полуострове".

Известно, что ранее громкоговорители "молчали" в течение нескольких лет, но в июне 2024 года их работу возобновили.

"Этот шаг последовал за усилением напряженности, включая запуск Северной Кореей около 7000 воздушных шаров с отходами на территорию Южной Кореи, что, как они утверждали, было местью за антисеверокорейские открытки и флешки с южнокорейскими песнями и сериалами", - пояснили в The Independent.

Также сообщалось, что КНДР запустила баллистические ракеты после старта военных учений Южной Кореи и США. В Сеуле подчеркнули, что Южная Корея существенно усилила систему наблюдения за деятельностью северного соседа, а все действия координируются с американскими военными.

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