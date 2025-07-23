В частности эти окаменелости доказывают растительную диету животных.

Ученые обнаружили новые окаменелости, благодаря которым стало понятно, чем на самом деле питались птерозавры. В исследовании, которое опубликовано в журнале Science Bulletin, говорится о том, что ученые из Китая и Бразилии нашли первые прямые доказательства содержимого желудка птеродактилоидного птерозавра. Об этом пишет Interesting Engineering.

"Окаменелость принадлежит к виду птерозавров под названием sinopterus atavismus, найденного на северо-востоке Китая. Согласно исследованию, его желудок содержал фитолиты - крошечные, жесткие минеральные структуры, образующиеся растениями, - что свидетельствует о том, что он питался растительностью", - говорится в материале.

Кроме того, ученые также нашли небольшие кристаллы кварца, которые рептилия, скорее всего, проглотила, чтобы помочь расщепить пищу, подобно современным птицам, которые глотают камни для пищеварения.

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В издании напомнили, что за миллионы лет до того, как птицы поднялись в небо, птерозавры доминировали в воздушном пространстве, будучи первыми позвоночными животными, которые смогли летать.

"Эти вымершие летающие рептилии жили с позднего триасового периода около 240 миллионов лет назад до конца Мелового периода около 66 миллионов лет назад. Хотя их часто путают с динозаврами, такие виды, как птеродактили и птеранодоны, принадлежали к отдельной группе", - отметили в Interesting Engineering.

Ученые уже давно обсуждают, чем питались птерозавры, выдвигая различные теории - от насекомых, рыбы, мяса и до растений.

Отмечается, что внутри полости окаменелости ученые нашли тонкий глиноподобный материал, напоминающий непереваренную растительную массу. Такой материал содержал крошечные жесткие структуры, известные как фитолиты, которые образуются внутри растительных клеток и могут выживать после того, как остальные растения распадется.

Как отметил палеонтолог из Портсмутского университета Дэвид Мартилл, это очень редкое открытие, которое случается раз в столетие, меняет давнее убеждение, что эти свирепые на вид крылатые рептилии были сугубо плотоядными.

Последние исследования о динозаврах

Как писал УНИАН, новое открытие ученых перевернуло представление о скорости передвижения динозавров. По словам исследователей, эти животные могли быть значительно менее быстрыми, чем считалось ранее.

Также стало известно, как предки динозавров пережили экстремальную жару в триасовый период. Оказалось, что архозавроморфы были гораздо более выносливыми к экстремальному климату тропической мертвой зоны Пангеи и смогли выдержать эти адские условия, чтобы добраться до другого конца света.

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