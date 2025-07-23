Из-за ливня подтопило ряд улиц.

В Одессе из-за ливня и шквалистого ветра упали десятки деревьев и веток. Об этом сообщила пресс-служба города.

"Кратковременный, но мощный ливень и шквалистый ветер царили вчера вечером в Одессе. По состоянию на утро известно, что порывами ветра в городе повалены 36 деревьев и крупных веток. Коммунальные службы города сразу начали работы по ликвидации последствий", - рассказали в городском совете.

Сейчас аварийные ситуации ликвидируют специалисты коммунальных предприятий "Горзелентрест", "Городские дороги" и "Жилищно-коммунальные сервисы". В частности, коммунальщики проводят распил поваленных деревьев и их вывоз, в также убирают улицы от мусора.

Видео дня

По данным пресс-службы, прежде всего коммунальщики освобождали от поваленных деревьев дороги, автомагистрали, пешеходные дорожки и убирали деревья, которые мешали проезду к социально значимым объектам. Сейчас работы завершены по 25 адресам, еще на 11 локациях соответствующие мероприятия продолжаются.

В социальных сетях люди публикуют видео, на которых можно увидеть, как в результате мощного ливня подтопило улицы.

Как писал УНИАН, 22 июля в Киеве на улице Глубочицкой (Шевченковский район) из-за непогоды упал строительный кран, а улицы украинской столицы залило из-за сильного дождя. В частности соответствующие видео очевидцев были опубликованы в социальных сетях. На "роликах" можно увидеть, как во время непогоды конструкция крана ломается. Обломки крана упали на землю со значительной высоты. В то же время в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям Киева УНИАН заявили, что к ним не поступало обращений о падении крана или о пострадавших в результате этого.

Также стало известно, что из-за непогоды повреждены ограждения и деревья в Киевском зоопарке. В частности пострадали ограждения у альпак и медведей. На территории зоопарка упало 15 деревьев. По словам его рабочих, все ветки и листья собираются, листья используют как корм для животных, а остатками веток украшают вольеры. Животных, чьи дома получили повреждения, переселили в зимние вольеры.

Вас также могут заинтересовать новости: