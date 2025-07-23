На Запорожском направлении враг хочет захватить стратегические высоты, которые облегчат наступление на областной центр.

Российские оккупанты активизировали атаки на Запорожском направлении, пытаясь вернуть утраченные в 2023 году позиции. Об этом сказал спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE.

"Активизация произошла еще весной нынешнего года - где-то в конце апреля, когда Запорожское направление ожило, враг начал более активно применять штурмовые действия и хочет зайти и снова вернуть себе те позиции, которые были потеряны россиянами во время украинского контрнаступления 2023 года. Речь идет о линии Роботино", - подчеркнул он.

По его словам, у врага там каких-то оперативно-тактических достижений нет, хотя продвижение есть.

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"Периодически он останавливается, вернее его останавливают Силы обороны. И сказать, что до каких-то оперативно-тактических достижений враг дошел, до такого показателя, мы на сегодня не можем. Тактические продвижения, к сожалению, есть", - сообщил Братчук.

По его словам, достаточно непростая ситуация в селе Каменское, где есть высоты, на которые враг пытается зайти для того, чтобы контролировать украинские позиции, держать их под огнем, а также сложно в Пятихатках. При этом подчеркнул, что для врага здесь точно нет легкой прогулки.

"В населенном пункте Малиновка есть активизация врага. Кстати, информационное сопровождение у россиян, надо отдать должное, мощное. Правда, ту Малиновку они уже несколько раз подряд "брали". У россиян это называется оккупировать "в кредит". То есть они провозглашают о так называемой победе, об оккупированном населенном пункте и только потом его начинают атаковать. Но команда уже на верх пошла, доклад пошел, что они уже здесь", - рассказал представитель Украинской добровольческой армии.

Война в Украине: ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, представитель Сил обороны юга Владислав Волошин в интервью Радио Свобода рассказал, что россияне активизировать штурмовые действия в селе Каменское Запорожской области с целью получить полный контроль над этим населенным пунктом, поскольку тогда им откроется путь на Запорожье.

По его словам, этот поселок расположен по обе стороны реки Янчекрак на берегу бывшего Каховского водохранилища. Он отмечает, что противник прекрасно понимал, что имея под своим контролем Каменское, он фактически держит путь на Запорожье. Поэтому сегодня он проводит немало штурмовых действий, пытаясь продвинуться в этом населенном пункте.

Волошин сообщил, что перед тем, как проводить штурмовые действия, враг почти ежедневно наносил туда артиллерийских обстрелов, авиационных ударов, поэтому населенный пункт уже фактически весь выжжен.

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