Часть потребителей города Сумы и Сумской области остаются без света.

Российские оккупанты ударили дроном по одному из объектов "Сумыоблэнерго", сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

В результате атаки БПЛА повреждено энергетическое оборудование. Сейчас для части потребителей электроэнергии города Сумы и области действуют ограничения. При этом в Минэнерго отмечают, что электроснабжение в регионе удалось частично восстановить.

"Уже удалось восстановить питание для большей части потребителей", - отмечается в сообщении.

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Кроме этого, враг атаковал энергетическую инфраструктуру "Укрзализныци" в Сумской и Полтавской областях. По данным пресс-службы компании, на большинстве участков энергоснабжение восстановлено, пострадавших нет.

"Движение поездов осуществляется по графику", - указано в сообщении.

Удары России по энергетической инфраструктуре - главные новости

Россия с 2022 года регулярно атакует энергетическую инфраструктуру Украины. Под ударами врага были как распределительные подстанции так и электростанции. Удары продолжились и в 2025 году. В частности, 27 февраля 2025 года РФ нанесла массированный удар по энергосистеме Харьковской области.

Несмотря на договоренность об энергетическом перемирии между РФ и Украиной, враг продолжает периодически атаковать украинские объекты энергетики.

По подсчетам аналитиков Киевской школы экономики (KSE), общие убытки украинского энергетического сектора уже превышают 56 миллиардов долларов. Из этой суммы 16 миллиардов долларов - прямые разрушения, а еще более 40 миллиардов - косвенные финансовые потери. Для восстановления энергетической инфраструктуры, по оценкам экспертов, нужно более 2 триллионов гривен.

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