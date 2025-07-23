Исполнительница впервые предстала перед фанатами без грима.

Украинская певица Klavdia Petrivna впервые показалась фанатам в максимально естественном образе - без грима, парика и шляпы.

Артистка устроила закрытую встречу для своих поклонников, во время которой презентовала TikTok-сериал "Сеанс" и свои музыкальные новинки. Видео со встречи опубликовал блогер Роман Бутурлакин.

В частности, Klavdia Petrivna исполнила свою будущую композицию "Журба", релиз которой запланирован на 21 августа.

Видео дня

Кроме того, певица не только представила свежие проекты, но и с удовольствием открыто общалась с поклонниками.

ТАк. на вопрос о возможном участии в Национальном отборе на "Евровидение" она ответила:

"У меня такой мечты никогда не было, но я зарекаться не хочу, потому что, возможно, передумаю. Но пока я этим не горю. Я с детства не люблю конкурсы, потому что там проигрывала. Время покажет, но сейчас в планах этого нет".

Напомним, ранее Klavdia Petrivna планировала пойти на Нацотбор на "Евровидение-2025":

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