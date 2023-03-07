Цены те же, а продажи стартуют уже сегодня.

После череды утечек Apple официально представила новый цвет iPhone 14 и iPhone 14 Plus – ярко-желтый. Для моделей 14 Pro и 14 Pro‌ Max новой расцветки не предусмотрено.

Новый цвет уже доступен для покупки в США, стоимость не изменилась – от 799 долларов iPhone 14 и от 899 долларов iPhone 14 Plus. В остальных странах желтые айфоны появятся 10 и 14 марта.

Теперь на выбор покупателям iPhone 14 и 14 Plus доступны в шести цветах: Синий, Пурпурный, Полночь, Звездный свет, Product (красный) и Желтый. В желтом цвете уже продавались iPhone 11, iPhone XR и iPhone 5C.

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Напомним, для Apple привычно обновлять цветовую палитру айфонов весной. Так, 8 марта 2022 года была представлена зеленая линейка iPhone 13 и 13 Pro, а в 2021 году на весенней презентации Тим Кук представил фиолетовую версию iPhone 12,

Apple пытается подстегнуть продажи базовых iPhone 14

Уже спустя две недели после запуска Apple начала сворачивать производство iPhone 14 из-за слабого спроса – аналогичная участь постигла и 14 Plus. Как оказалось, людям нужны только iPhone 14 Pro и 14 Pro Max – их продажи, наоборот, выросли.

Причин, почему так получилось, можно назвать сразу несколько. Одна из них – отсутствие существенных отличий между iPhone 13 и 14. В связи с этим пользователи активнее скупают модели прошлого поколения, которые к тому продаются по скидках.

В то же время топовые iPhone 14 Pro предлагают куда больше: новый процессор A16 Bionic, Dynamic Island, частоту обновления экрана от 1 до 120 Гц, а также режим Always On Display. Еще и "завезли" новую камеру на 48 мегапикселей и традиционные обещания невероятных результатов ее работы.

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