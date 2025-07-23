Клавиатура вдохновлена ранними 3D-текстурами в играх.

Компания Higround выпустила новую механическую клавиатуру Basecamp 75+ Blur с нестандартным дизайном - шрифтом на клавишах, который нарочно выглядит размытым.

Она выполнена в стилистике ранних 3D-игр и напоминает низкокачественные текстуры, знакомые тем, кто застал эпоху первой трёхмерной графики.

Кейкапы изготовлены из PBT-пластика и установлены на смазанные переключатели TTC HC Blitz. Внутри корпуса несколько слоёв амортизирующего материала, что должно обеспечить более глухой и мягкий звук при печати.

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Сам корпус выполнен из ABS-пластика, с умеренно массивным профилем. Предусмотрена RGB-подсветка, а также 75% форм-фактор, то есть без цифрового блока, но со стрелками и блоком навигации.

Blur-эффект на этом не заканчивается - размытые границы нанесения символов поддерживаются и обводкой на кейкапах, что усиливает ощущение, будто эту клавиатуру вытащили прямиком из первого Half-Life.

Ранее мы рассказывали, что в сети показали "компьютер будущего" – со скручивающейся клавиатурой и AR-очками. По задумке, такой компьютер будет выполнен в форме цилиндра, который служит базой для хранения всех его компонентов.

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