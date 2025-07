Фильм имеет две дополнительные сцены, поэтому советуем дождаться конца титров.

Завтра, 24 июля 2025 года, в украинский прокат официально выходит супергеройский фильм "Фантастическая 4: Первые шаги" (The Fantastic Four: First Steps), однако в избранных кинотеатрах первые показы состоятся уже сегодня, 23 июля.

События нового фильма от Marvel происходят в альтерантивной версии Земли в ретро-футуристической параллельной вселенной, вдохновленной эстетикой 1960-х годов. Местные супергерои "Фантастическая четверка", члены которой приобрели необычайные способности после полета в Космос, уже на протяжении нескольких лет защищают свою планету. Однако на этот раз им придется столкнуться с пожирателем миров Галактусом и его предвестницей Серебряной Серферкой, которые хотят разрушить Землю. Впрочем, поиск решения, как им противостоять, будет нелегким для "четверки", ведь также параллельно им придется решить моральные дилеммы и собственные семейные проблемы.

В этом киноперезапуске популярных комиксов главные роли членов "Фантастической четверки" – Рида Ричардса, Сью Сторм, Джонни Сторма и Бена Гримма – получили Педро Паскаль ("Гладиатор II", сериалы "Игра престолов", "Нарко", "Мандалорец", "Последние из нас"), Ванесси Кирби ("Наполеон", "Фрагменты женщины", франшиза "Миссия невыполнима"), Джозеф Куинн ("Оверлонд", "Гладиатор II", "Тихое место: День первый", сериал "Очень странные дела") и Эбон Мосс-Бахрах (сериал "Медведь").

Между тем, Галактуса сыграл Ральф Инесон ("Ведьма", "Творец", "Носферату", франшиза "Гарри Поттер"), а Серебряной Серферки – Джулия Гарнер (сериалы "Озарк", "Американцы", "Изобретая Анну").

Снял фильм Мэтт Шекман, который до этого работал над многими популярными сериалами, среди которых, "Доктор Хаус", "Фарго", "Хорошая жена", "Игра престолов" и "ВандаВижн".

Мировая премьера фильма состоялась 21 июля 2025 года в Лос-Анджелесе.

На данный момент на Rotten Tomatoes фильм имеет 86% одобрения от критиков с отличием "Сертифицированная свежесть". В то же время на Metacritic киноэксперты оценили его в 64 из 100 баллов, что соответствует характеристике "в целом положительные отзывы".

Между тем, зрителей интересует важный один вопрос – есть ли в фильме сцены после титров и стоит ли их ждать (далее без спойлеров!).

Отвечаем: да, в фильме есть две дополнительные сцены. Первая делает отсылку на будущие проекты вселенной Marvel. И именно ее, если верить слухам в СМИ, снимали братья Руссо – они были режиссерами хитовых "Мстители: Война бесконечности" и "Мстители: Финал" и они же будут снимать следующие фильмы серии "Мстители: Судный день" и "Мстители: Секретные войны", которые выйдут в 2026 и 2027 годах соответственно.

Между тем, вторая сцена скорее юмористическая и наверняка порадует настоящих фанатов вселенной "Фантастической четверки".

