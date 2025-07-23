Руслан Кравченко также рассказал о кадровой ситуации в Украине.

Генпрокуратура не будет влиять на кадровые решения специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), заявил генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко.

"САП - специализированная антикоррупционная прокуратура по делам, которые подследственны НАБУ. Они по своему направлению работают. У нас есть специализированная экологическая прокуратура. Другие прокуроры им не мешают работать. Они осуществляют процессуальное руководство тех полномочий, которые несут убытки, например, экологии", - сказал Кравченко на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

Поэтому, по его словам, назначать, набирать в САП людей и делать кадровые перестановки он не собирается. Также Кравченко подчеркнул, что в Украине в целом существует кадровый голод.

"У нас более тысячи должностей не заполнены. И я не знаю, где людей брать", - добавил он.

САП - последние новости

Накануне Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №12414, который ограничивает полномочия НАБУ и САП. Соответствующее решение поддержали 263 депутата. В тот же день, 22 июля, Владимир Зеленский подписал этот закон. Позже закон опубликовали в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины". Это означает, что документ официально вступил в силу с 23 июля.

Впоследствии Зеленский прокомментировал этот закон, заявив, что в Украине "антикоррупционная инфраструктура будет работать, но без российских влияний". Он также заявил, что генпрокурор "настроен на то, чтобы в Украине реально обеспечивалась неотвратимость наказания для тех, кто идет против закона".

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