Недуг застал актера в самый разгар съемочного процесса.

Украинский актер Тарас Цымбалюк, главный герой предстоящего сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", сообщил свой диагноз.

Напомним, накануне актер показался под капельницей и сообщил об проблемах со здоровьем из-за отравления:

"Такое лицо у человека, который отравился и уже сутки ах**вает от своего состояния… Прокапался. Лекарства купил. Жду, когда меня попустит, потому что меня ждет куча дел".

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Позже Цымбалюк опубликовал в Instagram-stories новое фото с капельницей и отметил:

"Развлекаюсь" дальше. Диагноз - острое отравление".

Судя по всему, недуг застал актера в самый разгар съемочного процесса.

Ранее Тарас Цымбалюк объявлял о старте съемок нового сезона реалити "Холостяк", премьера которого запланирована на осень текущего года. Актер признавался, что это новый для него опыт, и он волнуется:

"Холостяк" - это новый и очень важный для меня эпизод. Я бывал в очень разных, шоу-бизнесовых проектах. Те же самые "Танцы со звездами", например. Но так чтобы к себе, к своей душе настолько приближать, более того, впускать всю страну... - не было еще. Знаете, ссыкотно немного, что же скрывать".

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