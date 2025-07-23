Новые правила касаются тех видов работы, которую надо выполнять на открытом воздухе, особенно, если это физический труд.

Из-за усиления жары власти Греции ввели запрет на некоторые виды работ в самые жаркие часы дня. Нарушителям грозят штрафы, сообщает Express.

По данным Национальной метеорологической службы Греции, в течение ближайшей недели в стране ожидается волна жары с пиковыми температурами до 44°C. На этом фоне Министерство труда Греции выпустило постановление, которое прямо запрещает физическую работу на открытом воздухе с 12:00 до 17:00 часов в некоторых районах страны.

Запрет касается в частности проведения строительных работ и работы курьеров (кроме автомобильных). Любая компания, которая будет заставлять персонал нарушать этот запрет, будет оштрафована на 2000 евро за каждого такого сотрудника.

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Кроме того, греческое правительство призвало работодателей по возможности перевести персонал на дистанционную работу.

В целом подобного рода ограничения становятся привычными для Греции в последние годы. Акрополь, самая популярная туристическая достопримечательность Греции, вообще был закрыт для туристов на несколько дней в начале июля из-за жаркой погоды. В прошлом году это также происходило.

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Как писал УНИАН, городские власти испанской Барселоны ищут способ защитить горожан от волн безумной жары, которые становятся всё более частыми. В частности сейчас реализуется проект так называемых климатических укрытий.

Также мы рассказывали, что во всем мире быстро умирают ледники из-за глобального потепления. Хотя туристам это дарит дополнительное зрелище, климатологи обеспокоены.

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