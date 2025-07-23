Курс гривни к евро установлен на уровне 48,98 грн/евро.

Национальный банк Украины установил на четверг, 24 июля, официальный курс доллара к гривне на уровне 41,77 гривны за доллар. То есть украинская валюта осталась без изменений.

Согласно данным на сайте регулятора, по отношению к евро гривня ослабила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 48,98 гривни за один евро, то есть украинская национальная валюта потеряла 11 копеек.

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 41,79/41,82 грн/долл., а евро - 49,03/49,06 грн/евро.

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Курс валют в Украине - последние новости

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составлял 41,69 грн/долл., а продать доллар можно было по курсу 41,60 гривни. Курс евро в обменниках сегодня составлял 49,15 грн/евро, а курс продажи - 48,94 грн/евро.

При этом курс доллара в банках снизился на 2 копейки и составил 42 гривни, а продать американскую валюту можно было по среднему курсу 41,50 гривни. К то же средний курс евро вырос на 17 копеек и составлял 49,23 гривни, а продать европейскую валюту можно было по курсу 48,50 гривни.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" 23 июля остался на уровне 41,90 гривни за доллар, а курс евро вырос на 10 копеек и составляет 49,20 гривни за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 48,20 гривни за единицу иностранной валюты.

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