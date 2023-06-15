Это самый тонкий ноутбук с такой диагональю экрана в мире.

Сегодня Аpple запустила продажи нового MacBook Air с дисплеем 15 дюймов – впервые для этой серии ноутбуков. Различные СМИ начали публиковать свои первые обзоры данного устройства.

По сути, перед нами прошлогодняя 13-дюймовая модель MacBook Air, но с увеличенным дисплеем и аккумулятором. Apple позиционирует ноутбук как самый тонкий среди всех 15-дюймовых моделей, доступных сегодня на рынке – толщина корпуса составляет всего 11,5 мм. Весит он при этом менее 1,5 кг.

Одним из основных замечаний к новому "яблочному" ноутбуку стал его нагрев. Так как в MacBook Air 15" отсутствует активная система охлаждения, он очень быстро нагревается в процессе работы. В обзоре The Verge упоминается, что те, кто собирался использовать Air в качестве профессионального устройства, лучше доплатить и взять MacBook Pro.

В остальном же обзорщики остались довольны, назвав новинку "впечатляющей". Так, например, издание PC Mag пишет, что "15-дюймовый MacBook Air представляет собой своеобразный эксперимент, призванный привнести новые идеи в уже знакомую продукцию".

Что же до автономности, то 15-дюймовый MacBook Air демонстрирует примерно такие же результаты, как и другие ноутбуки Apple. В зависимости от использования он работает немного дольше, чем 13-дюймовый Air (18 часов), но все же уступает 16-дюймовому MacBook Pro.

Напомним, цена на 15-дюймовый MacBook Air начинается с $1299 (~47 000 грн). Отмечается, что этого всего на $200 дороже 13-дюймовой версии.

А тем временем до дебюта линейки iPhone 15 остается всего три месяца. Все слухи и утечки указывают на то, что нас ждет самое дорогое поколение айфонов в истории Apple – взамен пользователей ждет большой апдейт, в том числе появление перископа и USB-C.

Также была информация, что выход iPhone 15 и 15 Plus в этом году может задержаться. Все из-за перехода этих моделей на 48-Мп камеру, поэтому существует большой риск задержки в производстве из-за проблем с поставками.

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