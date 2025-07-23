Даже после лет работы на высших должностях, по его словам, ему комфортнее всего чувствовать себя рядом с пехотой на передовой.

26 июля главнокомандующему Вооруженных сил Украины генералу Александру Сырскому исполнится 60 лет. Он достигнет пенсионного возраста, установленного Украиной для военной службы, а значит может уйти в отставку.

В интервью The Washington Post генерал отверг любые намеки на то, что планирует уйти в отставку. Он поделился, что находится в хорошей физической форме - все еще может сделать 100 отжиманий без перерыва. В то же время его помощники говорят, что "он редко - если вообще когда-то - спит".

Сырский признался, что его мотивирует "понимание моей личной роли в процессе защиты нашего населения, наших граждан. И я понимаю, что должен делать больше и лучше".

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Даже после лет работы на высших должностях, по его словам, ему комфортнее всего чувствовать себя рядом с пехотой на передовой. Его помощники ожидают, что именно там он проведет свое 60-летие. Сам главком сказал, что еще рано говорить об этом.

"Это зависит от Бога, - сказал он со смехом, - и от моего президента".

Другие заявления Сырского

Как сообщал УНИАН, в том же интервью Сирский заявил, что Украине срочно нужно, чтобы США и Европа перебросили в Киев больше систем противовоздушной обороны и ракет.

Кроме того, Сырский заявил, что Украине нужно больше ракет средней и большой дальности, включая американские системы ATACMS и немецкие системы Taurus. Если партнеры будут поставлять их без ограничений на удары вглубь территории России, это позволит Киеву замедлить производство российского оружия, атакуя инфраструктуру, из которой производятся ракеты и беспилотники.

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