Чиновница рассказала, что работала в правительстве по 16 часов в день.

Екатерина Черногоренко уходит с должности заместителя министра обороны Украины. Об этом она сообщила в Facebook.

"Почти два года имела честь возглавлять направление цифровизации Министерство обороны Украины. Самая сложная и ответственная работа в моей жизни. Крутая команда, которая не боялась никаких вызовов, генерировала новые идеи, воплощала совершенно другой подход в трансформацию сервисов. Мы не цифровизировали хаос. Мы создавали инструменты, усиливающие оборону, дающие эффективность, человечность и свободу выбора", - подчеркнула она.

Отмечает, что работала с одной из самых сильных команд в правительстве. "Спасибо за работу по 16 часов в день, за неравнодушие к проблемам наших пользователей", - отметила она. При этом подчеркнула, что задана высокая планка эффективности. "И я больше всего надеюсь, что следующие CDTO продолжат движение в том же темпе. Потому что с такой командой темп терять нельзя. Произошло нечто странное - Минобороны уже не может не цифровизироваться. За инновациями - наше будущее и победа", - подчеркнула Черногоренко.

Видео дня

При этом назвала главные свои с командой достижения на посту в правительстве:

Резерв+

Более четырех с половиной миллионов пользователей. Обновление данных без ТЦК, электронный военный документ, который всегда под рукой. Онлайн-отсрочки, электронные направления на ВВК - вместо "приходите завтра, сегодня ТЦК уже не принимает". Персонализированный рекрутинг и сто десять тысяч откликов на вакансии в Силах обороны.

Армия+

Более 840 тысяч военнослужащих присоединились.

Электронные рапорты в несколько кликов - вместо поездок на десятки километров и "перепиши, неправильное отступление". Онлайн-обучение на разные темы: от БпЛА - до противодействия ИПСО. Первые за 34 года независимости опросы военных онлайн.

Программа Плюсы как новая культура благодарности военным: 9 бизнесов - и 260 миллионов гривен сэкономлено. Возможность без очереди записаться на брак онлайн. Разблокированы переводы военных.

"Это моя любимая услуга. Иногда надо было звонить командирам и просить отпускать людей: и таким иногда бывает внедрение. Более сорока двух тысяч военнослужащих изменили место службы через приложение. Это люди, которые не пошли в СВЧ - они усилили те подразделения, где были нужны", - подчеркнула Черногоренко.

Также среди достижений назвала :

Боевая система DELTA.

"Вместе с Центром инноваций мы поставили точку - DELTA легализована и ежедневно уничтожает более 2000 целей. Мы осуществили проверку информационной безопасности - впервые в истории по стандартам стран НАТО. Внедрили систему во всех подразделениях Сил обороны и безопасности",- отмечает она. При этом добавила, что интегрировали в нее ИИ - платформу Avengers, которая идентифицирует вражеские цели на видео за секунды;

DOT-Chain

В 4 раза быстрее доставка продуктов питания в ВСУ. На ее базе - маркетплейс оружия под нужды подразделений. Борьба с бюрократией - минус 16 бумажных журналов. 12 журналов личного состава - объединили в один электронный.

Космическая программа

Создали Управление космической политики и целевую оборонную программу - для развития спутниковой связи, разведки и систем раннего предупреждения ракетных угроз.

Киберзащита

Запустили Центр реагирования на киберинциденты. Внедрили мониторинг угроз 24/7. В 2024-м - более 5000 успешно расследованных атак. Сертифицируем системы по международным стандартам.

Говоря о международном сотрудничестве, Черногоренко отмечает, что в рамках ИТ-коалиции привлекли от партнеров 1,1 млрд евро на развитие военной IT-инфраструктуры. Также благодаря Коалиции дронов - более 2 млрд евро помощи дронами и средствами на их закупку.

Другие заявления Черногоренко

Как сообщал УНИАН, заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко рассказывала, что в едином госреестре военных каждый боец будет иметь уникальный идентификатор - Military ID, таким образом обезличиваются данные наших военных. По ее словам, реестр не будет содержать никакой чувствительной информации о человеке, который служит. Будут отмечаться должности, звание, номер воинской части или специальность военная.

Вас также могут заинтересовать новости: