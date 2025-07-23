Экспорт вооружений является очень болезненным вопросом для нашей страны из-за негативного опыта прошлых десятилетий.

Руководство Украины приблизилось к восстановлению реального экспорта вооружений. Об этом агентству УНИАН заявил директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.

"Очевидно, что решили открывать экспорт. Думаю, в ближайшее время это будет объявлено. Или ничего не будет объявлено, но экспорт возобновится", - говорит специалист.

По его словам, сейчас хотят создать обновленную систему экспорта вооружений и технологий под надзором государства.

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"Есть инсайдерская информация, что этим заниматься будет "Укрспецэкспорт". Более того, называют даже имя нового руководителя компании", - говорит Бадрак.

Тезис об открытии экспорта вооружений подтверждают источники в правительстве, отмечая, что тема "деликатная". Так, один из сценариев предусматривает разрешение на экспорт "излишков" производства по отдельным категориям, которыми украинская армия уже обеспечена. Их могут обменять на оружие, которого Украине не хватает.

Эту идею поддерживают и опрошенные УНИАН эксперты.

"Если определенной категории оборудования в войсках уже достаточно и есть избыток, его можно и нужно продавать союзникам и партнерам. Это здоровый оборонный бизнес: условно, можем продать партию БПЛА за границу, а на эти средства закупить более сложную технику, которую Украина пока не производит сама, например современные истребители или системы ПВО", - говорит исполнительный директор Kharkiv IT Cluster Ольга Шаповал.

Пока существует запрет на "физические" поставки вооружений за границу, отечественные производители практикуют схему экспорта технологий. Речь идет о создании филиалов или поиск партнеров, которые изготавливают и продают оружие по украинским лицензиям.

Напомним, в июне президент Владимир Зеленский объявил, что в Украине начали программу Build with Ukraine. В соответствии с ней было заявлено о намерении подписать договоренности о начале экспорта украинских технологий за границу в формате открытия линий производства, в частности, в странах Европы. Речь идет о дронах, ракетах, а также, возможно, артиллерийских системах.

Экспорт оружия - почему это важно

Кроме желания полностью загрузить украинские производственные мощности, одним из мотивов восстановления полноценного экспорта оружия - удар по позициям Кремля на рынках вооружений, ведь сегодня россияне активно работают над тем, чтобы вернуться на международный рынок, значительную часть которого они за последние годы потеряли.

Руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская считает, что Украина должна использовать возможность экспорта оружия как инструмент геополитики.

В свою очередь, экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол Украины в Лондоне Валерий Залужный считает, что Киев должен рассматривать экспорт украинских оборонных технологий в качестве инструмента для международной интеграции.

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