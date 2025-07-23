При уходе за рождественским кактусом нужно заботиться о правильном поливе, температурном режиме и освещении, говорят эксперты.

Рождественский кактус, или рождественник, выглядит великолепно в любой сезон, однако уход за этим вазоном требует определенных знаний. Издание homes and gardens разъяснило, какие есть предостережения относительно этого комнатного растения.

Эксперты назвали 5 ошибок, которых нужно избегать при уходе за рождественником.

1. Слишком частый полив

Рождественский кактус чувствителен к чрезмерному поливу. Признаками того, что вы льете в вазон слишком много воды, являются увядшие листья, потемнение листьев и появление на них черных пятен. Все это - признаки корневой гнили.

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Поливая часто вазон, вы будет способствовать размножению также мучнистого червеца. Стоит проверять такие малозаметные места, как стыки листьев, где любит прятаться этот вредитель.

Если вы заметили его признаки, для борьбы с ним используйте инсектицидное мыло, масло нима или замените почву при условии, что добавилось поражение плесенью.

Переувлажненный рождественский кактус может также привлечь грибных комаров. Эти маленькие темные мушки откладывают яйца в верхний слой почвенной смеси. Чтобы от них избавиться, давайте почве просохнуть между поливами.

Чтобы понять, пора ли поливать рождественник, - проткните верхний слой земли пальцем или воспользуйтесь измерителем влажности почвы.

2. Недостаточная влажность воздуха

Поскольку рождественские кактусы происходят из дождевых лесов, то они любят относительно высокий уровень влажности воздуха.

"Они идеально подходят для влажных помещений, таких как кухни и ванные комнаты", - говорит садовница Сара Уилсон.

Если же ваш вазон размещен в помещении с низкой влажностью, стоит воспользоваться увлажнителями воздуха. Это также поможет защитить растение от паутинных клещей, которые любят сухую запыленную среду.

Если вы заметили крошечную паутину или мелкие пятнышки на листьях, можете быть уверены, что ваш рождественский кактус заражен паутинным клещом. В таком случае обязательно очистите листья с использованием инсектицидного мыла.

Еще один способ повысить влажность среды - регулярно опрыскивать комнатные растения распылителем.

3. Неправильное освещение

Здесь ключевым является соблюдение баланса. Прямые солнечные лучи могут вызвать ожоги листьев рождественского кактуса, тогда как недостаточное освещение помешает его цветению.

Например, если растение размещено в комнате, окна которой выходят на юг, его следует поставить как можно дальше от окна. В более темной комнате вазон можно поставить на подоконник, при условии, что там нет сквозняков. Не стоит забывать, что рождественским кактусам также нужны периоды темноты, чтобы помочь им цвести.

4. Отсутствие постоянного температурного режима

Садовод Джастин Хэнкок предупредил, что резкие перепады температуры могут вызвать опадение бутонов. К этому может привести и длительное пребывание растения при температуре более 30 градусов.

"Ночью температура может опускаться до 13°C, но днем он все равно хочет тепла. Если, например, держать его в месте, где днем и ночью 24°C, он может не зацвести", - подчеркнул Джастин.

5. Чрезмерная подкормка

Универсальное удобрение для комнатных растений, которое применяется весной и летом, может помочь рождественским кактусам быстро расти. Однако важно с ним не переборщить, поскольку это может повредить корни.

Ранее УНИАН рассказывал, каким секретным удобрением полить женское счастье, чтобы оно цвело все лето. Эксперт по садоводству Асия посоветовала подкармливать растение рисовой водой, которая остается после промывки крупы. Этот трюк повышает иммунитет растений, поддерживает здоровье корней и делает листья чрезвычайно блестящими, заверила садовница.

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