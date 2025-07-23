Джонсон заверил, что США собираются придерживаться идеи восстановления порядка силой.

Российско-украинская война длится уже слишком долго. В связи с этим Конгресс не хочет, чтобы США были вовлечены в этот конфликт. Об этом заявил журналистам спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон во время брифинга.

"Мы совершенно не хотим, чтобы США и в дальнейшем были вовлечены в этот конфликт", - сказал он.

Джонсон отметил, что количество жертв в ходе российско-украинской войны продолжает увеличиваться. Он заверил, что США собираются придерживаться идеи восстановления порядка силой.

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"Мы надеемся, что это скоро закончится. Мы доверяем президенту Трампу", - добавил Джонсон.

Джонсон высказался о новых санкциях США против России

Ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон заявил, что Конгресс не будет рассматривать законопроекты о новых санкциях против России, пока не истечет время ультиматума, который выставил Москве американский президент Дональд Трамп. По его словам, администрации Трампа надо позволить сделать то, что он задумал.

В это же время некоторые члены Конгресса США продолжают настаивать на более жестких санкциях против России. Тем не менее лидеры республиканцев в обеих палатах Конгресса подчеркнули, что не будут выносить на голосование ни одного законопроекта о санкциях против РФ без одобрения главы Белого дома.

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