Предзаказы на новинки уже стартовали, а первые покупатели получат их 24 января.

Без громких презентаций компания Apple представила свои первые гаджеты 2023 года. Ими стали новые процессоры M2 Pro и M2 Max, а также первые компьютеры с ними – MacBook Pro 14/16 и Mac mini 2023.

Компания утверждает, что базовый MacBook Pro с чипом M2 Pro на 20% быстрее модели 2021 года и поддерживает до 32 ГБ ОЗУ с пропускной способностью 200 ГБ/с. В то же время версия на M2 Max поддерживает уже до 96 ГБ памяти (до 400 ГБ/с) и предлагает мощность на 30% выше, чем у M1 Max.

Все это, по заявлениям Apple, позволяет MacBook Pro 2023 "обрабатывать сцены, которые не могут запустить другие ноутбуки и ПК". К примеру,

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компиляция в Xcode выполняется в 2,5 раза быстрее по сравнению с самым быстрым MacBook Pro на базе процессоров Intel и почти на 25% быстрее по сравнению с предыдущим поколением.

обработка изображений в Adobe Photoshop – на 80% и на 40%,

рендеринг в Motion – 80% и 20% соответственно.

Дизайн всех устройств остался прежним, но добавили поддержку Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3, а также улучшили HDMI – теперь он поддерживает внешние дисплеи с разрешением 8K при 60 герцах. В ноутбуках вместе с этим улучшили автономность – заявленное время работы без подзарядки достигает 22 часов.

Цены и дата выхода

Цены на MacBook Pro – от $1999 до $6299 в самом топе (~73-240 тыс. грн). Mac mini с базовым M2 обойдется в $599 (~22 тыс. грн), а самый топ с M2 Pro можно собрать за $4499 (~165 тыс. грн).

Предзаказы на новинки уже стартовали, а первым покупателям они поступят уже 24 января.

Apple также разрабатывает MacBook с гибким дисплеем

Как сообщал ранее Bloomberg со ссылкой на источники в компании, Apple также готовит к выпуску MacBook с гибким дисплеем и без привычной клавиатуры. Правда выйдет он не раньше 2025 года.

Ожидается, что такой макбук заложит основу новой категории устройств Apple. В сложенном виде – обычный лэптоп, а в разложенном и с подключенными аксессуарами – моноблок.

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