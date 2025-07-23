Биологи говорят, что ничего экстремального не происходит, а жабы - вообще очень полезные животные.

Недавно в Украине зафиксировали нашествие саранчи, а теперь к ней добавилось еще и большое количество земляных лягушек. В частности их заметили в большом количестве на улицах города Никополь на Днепропетровщине, пишет kamenskoe.city.

Сообщается, что жабы передвигались группами не только в зеленых зонах, но и на тротуарах. Кадры этого явления активно распространяли в социальных сетях местные жители.

По словам биологов, ничего чрезвычайного в этом явлении нет. Такое случается каждый год, преимущественно после дождей. Дело в том, что земляные жабы становятся особенно активными в условиях повышенной влажности. Они начинают мигрировать на новые места, ища пищу и места для откладывания икры. Обычно этот процесс остается вне поля зрения широкой общественности, но, когда на пути этих существ попадаются населенные пункты, это вызывает удивление людей, не знакомых с этим явлением.

Биологи отмечают, что лягушки являются важной частью экосистемы, поскольку они поедают насекомых и слизней, регулируя их численность и тем самым защищая сады и поля от вредителей. Так, одна взрослая жаба за сутки может нейтрализовать около полусотни насекомых, включая вредителей.

Как пояснили в Государственной экологической инспекции, на территории Днепропетровщины обитает несколько видов лягушек, среди которых жаба обыкновенная, лягушка озерная и квакша. Ни одна из них не представляет опасности для человека. Поэтому в целом присутствие этих существ является положительным фактором.

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Как писал УНИАН, из-за запрета охоты на диких животных, который ввели в начале полномасштабной войны, в Украине значительно увеличились популяции диких зверей. Как следствие, участились случаи, когда животные заходят в города и тем более села.

Также мы рассказывали, что в Украине исчезают некоторые виды рыб. Причины заключаются как в хозяйственной деятельности людей, так и в изменении климата.

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