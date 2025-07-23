В Киеве стартовали съемки фильма 'Родительское собрание'

Хижняк, Янович, Заднепровский, Цимбалару, Зюбина, Исаенко и Маслюк вернулись в школу.

В одном из киевских лицеев стартовали съемки фильма "Родительские сборы" от Студии "Мамахихотала" и United Heroes при поддержке 1+1 media. Дистрибьютор фильма - Green Light Films.

Комедия, которая выйдет на большие экраны накануне Хэллоуина, 30 октября, покажет закулисье школьного собрания, когда детские травмы, первая любовь и желание быть правым встречаются в одном кабинете.

""Родительское собрание" - это не о детях. Это о взрослых, которым очень не помешало бы еще раз сходить в школу - хотя бы на урок эмоционального интеллекта", - делится Иван Мелашенко, соавтор сценария и продюсер фильма.

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По сюжету, когда на выборах президента школы побеждает худший ученик-прогульщик, возмущенные родители других уверены в фальсификации, и созывают родительское собрание, которое перерастает в ожесточенные дебаты, обнажают пробелы в воспитании, несовершенство школьного образования и открывают семейные тайны, о которых никто даже представить не мог.

В кадре собрали звездных актеров, среди них - Анастасия Цымбалару, для которой "Родительское собрание" станет дебютом в игровом, полнометражном кино. В фильме она сыграет "маму-отличницу" Вику, председателя родительского комитета.

"Меня переполняет радость от старта съемок нового фильма "Родительское собрание" - теплой семейной комедии, которая рассказывает о нашей жизни с юмором и любовью, - делится Анастасия Цымбалару. - В эти непростые времена, когда страна переживает войну, украинское кино приобретает еще большее значение. Оно дает надежду, объединяет, сохраняет нашу культуру и напоминает, что мы умеем не только бороться, но и смеяться, любить и жить"

Несмотря на переменчивую погоду - на смену летнему солнцу время от времени приходил прохладный дождь - новосозданная кинопара Евгения Яновича (Захар) и Антонины Хижняк (Карина) отснялись в нескольких ключевых сценах. На экране они воплотят состоятельных родителей, которые готовы к любым хитростям, чтобы их чадо получило первенство в президентских школьных соревнованиях.

"В фильме я конфликтую с Олегом Маслюком и люблю Антонину Хижняк. Короче, все кардинально отличается от жизни, - смеется Евгений Янович. - Но такие задачи, как актеру, мне нравятся. Сценарий в "Родительском собрании" очень смешной. Считаю, это главное для комедии. Поэтому жду классного результата"

"Первый съемочный день запомнился теплыми встречами с коллегами и командой, с которой мы подружились еще во время съемок предыдущих "Сборов"! Интересно, что мы давно планировали встретиться с Настей Цимбалару, и все никак не получалось, а тут - сама судьба подбросила нам возможность не только увидеться, но и поработать вместе. А еще появится новая кинопарочка Хижняк-Янович, посмотрим что из этого получится", - поделилась впечатлениями Антонина Хижняк.

Также в фильме сыграют Назар Заднепровский, Римма Зюбина, Олег Маслюк, Андрей Исаенко, Лилия Цвеликова, Алиса Тункевич, Владимир Кравчук, Владимир Николаенко, Нина Набока, Наталья Корецкая, Владимир Ращук, Николь Немчик, Максим Боряк, Мария Мархай, Иван Волошин, Михаил Вербанец.

Съемочная площадка уже превращается в арену родительских баталий, а команда работает над тем, чтобы каждый кадр был наполнен жизнью, юмором и узнаваемыми ситуациями. Зрителей ждет настоящее кинозрелище с лучшими украинскими актерами, неожиданными сюжетными поворотами - и несколькими сюрпризами в виде звездных камео.

"Мы всегда с радостью поддерживаем украинское кино, и это уже наше второе сотрудничество с этой продюсерской командой. "Родительские сборы" - это легкий, остроумный фильм, поднимающий актуальные темы, поэтому мы уверены, что он найдет отклик у сверхширокой аудитории", - отметила Вероника Ясинская, СЕО кинодистрибьюторской компании Green Light Films.

Не упустите возможность почувствовать настроение настоящего "Родительского собрания" - в кино уже с 30 октября.

Генеральный медиа партнер фильма 1+1 media.

Партнеры: Bolt - универсальное мобильное приложение, Pizza Day - сеть пиццерий №1 в Украине, Венбест - охранный сервис, Graff - новая грань чайного совершенства.

СПРАВКА

Название: "Родительское собрание"

Дата выхода в прокат: 30 октября

Дистрибьютор в Украине: Green Light Films

Жанр: комедия

Производство: студия "Мамахихотала" и United Heroes в партнерстве с 1+1 media

Режиссер-постановщик: Митя Шмурак

Оператор-постановщик: Дмитрий Жила

Авторы сценария: Иван Мелашенко, Дмитрий Андриенко

Продюсеры: Егор Олесов, Иван Мелашенко, Григорий Шевченко, Павел Черепин

Сопродюсеры со стороны 1+1 media: Максим Кривицкий и Анна Гончар

Исполнительный продюсер: Ольга Максюк

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