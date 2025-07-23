Чтобы обеспечить такую атаку, сейчас россиянам надо больше суток.

Чтобы атаковать Украину в течение ночи, используя сразу 2 тысячи дронов, у россиян пока нет соответствующей инфраструктуры для запусков беспилотников. В нынешних условиях, чтобы обеспечить подобную атаку, россиянам понадобится минимум 24-28 часов, но это им не выгодно, заявил эксперт по вопросам авиационного рынка Богдан Долинце.

По его словам в эфире на Radio NV, враг продолжает наращивать объемы производства дронов, хотя и сейчас запускается значительное количество "шахедов".

Долинце обратил внимание, что на сегодняшний день масштабные атаки с использованием до 700 БПЛА осуществлялись обычно в течение достаточно длительного времени такой атаки. То есть атака длилась до 12-14 часов.

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"Речь здесь шла не только о ночи, а о части вечера, всю ночь и даже часть утра. Чтобы обеспечить атаку в большем размере, враг может достаточно быстро осуществить это путем просто увеличения времени атаки, например до 16-18 часов. То есть почти сутки осуществлять атаку. Но понимаем, что в дневное время суток перехват и уничтожение таких беспилотников типа "шахед", беспилотников-приманок намного легче. И поэтому враг в дневное время суток их не использует, или практически не использует", - отметил Долинце.

Он пояснил, что по состоянию на сегодняшний день среднее количество беспилотников, которые запускается врагом за час составляет от 50 до 70 единиц. И чтобы обеспечить атаку в 2 тыс единиц БПЛА ему понадобится сейчас не менее 24-28 часов.

"То есть с точки зрения и тактики, и экономики это абсолютно нецелесообразно. Поэтому второй вывод, что враг будет ближайшие полгода осуществлять движение в двух направлениях: увеличивать количество мобильных огневых расчетов, которые осуществляют именно запуск соответствующих беспилотников, и соответствующих площадок для подготовки и запуска", - подчеркнул Долинце

Вторая составляющая, по его словам, это увеличение возможностей по интенсивности запуска. Враг сегодня способен запускать 50-70 беспилотников в час, но они будут стремиться увеличить это количество до 100-150 единиц, что позволит им тогда выйти на возможность запуска до 1 тысячи беспилотников за ночь.

А если мы говорим о возможности запуска до 2 тыс БПЛА, то должны понимать, что врагу необходимо как минимум в 4-5 раз увеличить свои возможности по одновременному запуску, добавил эксперт.

Таким образом, речь идет о необходимости расширения инфраструктуры - построение новых баз для подготовки и запуска БПЛА. Это требует и времени и дополнительных ресурсов. Более того, эти площадки могут быть только в определенных местах, потому что Силы обороны Украины их много где смогут достать и враг это учитывает, заметил Долинце.

Также, по его словам, надо больше персонала, который осуществляет подготовку и запуск дронов, а также операторов по планированию маршрутов польта БПЛА.

"Чтобы организовать атаку например 1 тыс беспилотников врагу надо сформировать соответствующий банк целей. Надо разработать маршруты и эти маршруты запрограммировать в эти беспилотники, чтобы они могли выполнить задание. Для этого тоже надо значительное количество соответствующих операторов", - сказал Долинце.

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Как сообщал УНИАН, сейчас среднестатистически Россия использует 5-5,5 тысячи единиц различных дронов ежемесячно для атак на Украину. По информации Долинце, по меньшей мере 60% от общего количества дронов - беспилотники типа "Шахед".

Недавно глава ситуационного центра по Украине в Минобороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг констатировал, что россияне значительно расширяют мощности по выпуску дронов. По его словам, РФ планирует запускать по Украине 2 тыс. дронов в сутки.

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