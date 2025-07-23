Государственная "Укрзализныця" обновила правила перевозки животных в поездах. Как сообщает пресс-служба перевозчика, перед внесением на рассмотрение редакции правил железнодорожники провели консультации с UAnimals, специалистами Минразвития и транспортными экспертами стран-партнеров.
Отныне крупные собаки (выше 45 см в холке) смогут путешествовать по Украине во всех типах вагонов:
- в скоростном поезде "Интерсити+" при условии выкупа всех мест, которые размещены единым блоком в ряду. Собаки должны находиться на полу возле своего владельца, под местами для сидения или возле них;
- в спальном вагоне класса "Люкс" и вагонах международного назначения "риц" (RIC) следует выкупить все места в купе. В купе это правило действовало и раньше;
- служебные собаки представителей Сил обороны могут бесплатно ехать во всех типах вагонов независимо от размеров животного - но обязательно с намордником и поводком.
Маленькие животные во время путешествия (коты, собаки мелких пород до 45 см в холке):
- могут находиться в купе без переноски для здоровой активности и сна - при условии выкупа всех мест в купе;
- переноска необязательно должна быть "жесткой конструкцией" - для путешествий достаточно современной сумки-переноски, рюкзака-переноски или другой емкости для перевозки с водонепроницаемым дном.
Во всех случаях пассажиры должны обеспечить наличие ветеринарных документов и билета на животное, поводка и намордника (для собак крупных пород - на протяжении всего путешествия). А также позаботиться о комфорте животного и окружающих.
В случае возникновения дискомфорта или аллергических реакций от соседства с животным в УЗ просят обращаться к проводникам или стюардам. Поездная бригада предложит другое комфортное место для путешествия.
Новые правила перевозки животных в транспорте
7 июля в Украине утвердили единые правила перевозки животных в междугородных и международных автобусах. В Минразвития общин тогда отметили, что это впервые, когда были установлены единые требования к условиям транспортировки животных в автобусах. Обязательным для транспортировки всех любимцев является наличие ветеринарного документа.
Ранее, летом 2024 года, в "Укрзалізниці" предложили изменения в правилах перевозки. В частности, тогда пообещали разрешить для малых животных до 45 см в холке временное пребывание без переноски - для здоровой активности и/или сна на полке купе.