РФ начинает учения сразу в двух океанах и двух морях.

Россия начала крупные военно-морские учения с участием более 150 кораблей и 15 тысяч военнослужащих в Тихом и Северном Ледовитом океанах, а также в Балтийском и Каспийском морях. Об этом сообщило Минобороны страны-агрессора, передает Reuters.

Речь идет об учениях "Июльский шторм", которые продлятся с 23 по 27 июля. Во время них захватчики проверят готовность флота к нестандартным операциям, применению оружия большой дальности и других передовых технологий, среди которых беспилотные системы.

"В море экипажи кораблей будут отрабатывать выходы в районы боевых действий, ведение противолодочных операций, оборону районов дислокации и экономической деятельности", - подчеркнули в министерстве.

Кроме того, российские оккупанты будут отрабатывать "отражение атак средств воздушного нападения, беспилотных катеров и беспилотников противника, обеспечение безопасности мореплавания, нанесение ударов по объектам и корабельным группировкам противника".

Отмечается, что в учениях будут участвовать более 120 самолетов и 10 береговых ракетных комплексов. Учениями будет руководить главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев.

"Россия имеет третий по мощности военно-морской флот в мире после Китая и США, согласно большинству публичных рейтингов, хотя флот понес ряд громких потерь в войне в Украине", - напомнили в Reuters.

Черноморский флот РФ - последние новости

Ранее спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, как противодействовать кораблям Черноморского флота РФ. По его словам, самым эффективным противодействием является это "убийство лучника", то есть их уничтожение в месте базирования.

"Россияне прекрасно понимают, что такая опасность существует, периодически они покидают военную гавань - в учебных целях и нет... Однако, в составе так называемого Черноморского флота остается восемь носителей крылатых ракет", - отметил Плетенчук.

В то же время экс-заместитель начальника штаба ВМС ВСУ Андрей Рыженко оценил боеспособность Черноморского флота РФ. Он напомнил, что одна треть боевого ядра этого флота была уничтожена, поэтому десантная операция россиян стала фактически невозможной.

"Речь идет о том, что 28 кораблей было повреждено и уничтожена одна подводная лодка. Таким образом, одна треть боевого ядра Черноморского флота действительно была уничтожена. Причем из этого половина - большие десантные корабли", - рассказал Рыженко, имея в виду ликвидацию кораблей РФ во время полномасштабной войны в Украине.

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