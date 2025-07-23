Корабль должен был в конце июля забрать 35 тысяч тонн дизельного топлива, но передумал.

Еще один танкер отказался загружать топливо с индийского нефтеперерабатывающего завода компании Nayara Energy, частично принадлежащей крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть" и попавшей под санкции Европейского Союза (ЕС). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три отраслевых источника и данные судоходного трекинга LSEG.

Отмечается, что по данным системы отслеживания судов, корабль Chang Hang Xing Yun предварительно планирует загрузить около 35 000 метрических тонн (более 260 тыс. баррелей) дизельного топлива со сверхнизким содержанием серы из Кувейта 1 августа - перед тем, как направиться в Восточную Африку.

Тогда как ранее планировалось, что это судно заберет груз с 29 по 31 июля в порту Вадинар компании Nayara Energy, вблизи которого находится подсанкционное предприятие.

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Это уже второй случай после введения новых санкций ЕС, когда танкеры отказываются загружать топливо с завода, который частично принадлежит крупнейшей нефтяной компании РФ - "Роснефть".

Санкции ЕС против России - последние новости

Евросоюз 18 июля одобрил 18-й пакет санкций против РФ. Ограничения, в частности предусматривают снижение потолка цен на российскую нефть до 47,6 долларов за баррель и введение плавающего "потолка цен". Это предусматривает как увеличение, так и уменьшение регулируемой стоимости "черного золота" в зависимости от мировых цен на нефть.

Под ограничения также попал нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит крупнейшей российской нефтяной компании "Роснефть".

После введения ограничений, танкер Talara передумал загружать топливо с индийского НПЗ компании "Роснефть" и оставил порт Вадинар пустым.

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