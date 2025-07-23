В то же время в некоторых областях до конца недели ожидаются дожди с грозами и сильным ветром.

До конца недели в Украине ожидается неустойчивая погода. На западе и севере периодически будут идти дожди, временами будут грозы, град и сильные шквалы. В то же время в центральных, южных и восточных регионах будет преобладать жаркая погода с температурой до +38°. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 24 июля

В четверг в Украине будет преобладать сухая погода, однако днем и вечером в западных регионах пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни, град и шквалы 17 - 22 м/с. Температура воздуха в южных и восточных областях ночью составит +16...+21°С, в дневное время воздух прогреется до +30...+35°С. На остальной территории страны ночью +13...+18 °С, днем +26...+31 °С.

Погода 25 июля

Накануне выходных в западных областях, а днем также на крайнем севере Украины пройдут кратковременные дожди. На Прикарпатье и Буковине возможен град и сильные шквалы. Ночью по Украине термометры покажут +16...+22 °С, днем +26...+31 °С, а в южной половине будет жара +32...+37 °С.

Видео дня

Погода 26 июля

В субботу в западных областях, а днем также местами в северных и центральных регионах пройдут грозовые дожди, в отдельных пунктах возможны сильные ливни, град и шквалы 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +14...+19 °С, днем +22...+27 °С. В центральных, южных и восточных регионах ночью +18...+23 °С, а днем раскалит до +33...+38 °С.

Погода 27 июля

В конце недели неустойчивая погода с грозовыми дождями и шквалами ожидается на Правобережье Украины. В то же время на Левобережье существенных осадков не предвидится. Ночью и утром местами возможен туман. Ночью будет +14...+19 °С, днем +23...+29 °С. В центральных, южных и восточных регионах ночью +18...+23 °С, днем сильная жара +33...+38 °С.

Жара в Украине - прогноз до конца июля

Ранее Игорь Кибальчич сообщал, что до конца июля в Украине ожидается жаркая погода, особенно на юге и востоке страны. Самые высокие температуры прогнозируются с 25 по 29 июля - именно в эти дни жара больше всего будет ощущаться на Левобережье.

В центральных, южных и восточных регионах дневная температура составит +30...+37 °С, ночью +16...+23 °С. На крайнем юге, в Крыму и на Донбассе местами возможно повышение температуры до +38...+39 °С.

В западных и северных областях будет прохладнее: днем +23...+29 °С, ночью +12...+19 °С.

Вас также могут заинтересовать новости: