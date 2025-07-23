Надя Пришляк

Президент подчеркнул, что люди ожидают от государственных институтов справедливости и эффективности.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с руководителями правоохранительных и антикоррупционных органов, во время которой прокомментировал последние изменения в законодательстве относительно работы этих ведомств. Об этом глава государства сообщил в Telegram.

"Очень нужна встреча, откровенный и полезный разговор, который действительно помогает. У нас всех общий враг - российские оккупанты, и защита Украинского государства предусматривает достаточную силу правоохранительной и антикоррупционной систем, а значит - реальное ощущение справедливости", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, необходима совместная работа.

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"Уголовные производства не должны длиться годами без законных приговоров, а те, кто работает против Украины, не должны чувствовать себя комфортно и не чувствовать, что такое неотвратимость наказания", - сказал президент Украины.

Он поблагодарил участников встречи: СБУ, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП), Нацагентство по предотвращению коррупции (НАПК), Государственное бюро расследований (ГБР), МВД и Генерального прокурора за готовность "работать в команде - в команде Украины", исключительно конструктивно.

"Все мы слышим, что говорит общество. Видим, чего ожидают люди от государственных институтов для обеспечения справедливости и эффективности каждой институции. Обсудили необходимые административные, законодательные решения, которые позволят укрепить работу каждой институции, решить имеющиеся противоречия, снять угрозы. Все будут работать вместе, на политическом уровне поддержим", - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что договорились на следующей неделе провести рабочую встречу по плану общих действий.

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"А через две недели должен быть готов совместный план - какие шаги нужны и будут реализованы, чтобы укрепить Украину и снять имеющиеся вопросы, дать больше справедливости и реально защитить интересы украинского общества", - отметил глава государства.

Новый закон об антикоррупционных органах

Как сообщал УНИАН, 22 июля Верховная Рада проголосовала в целом за законопроект №12414, который предоставляет отдельные полномочия Офису генпрокурора относительно работы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). За него проголосовали 263 депутата.

Антикоррупционная неправительственная организация Transparency International Ukraine отмечала, что поправками к законопроекту генпрокурор наделяется полномочиями забирать дела у НАБУ и поручать расследование другим органам. Кроме того, как отмечают в организации, генпрокурор станет фактическим руководителем САП. Он сможет перепоручать полномочия прокурора САП другим прокурорам, предоставлять детективам НАБУ обязательные письменные указания и самостоятельно закрывать дела по подозрению топ-чиновников.

После принятия закона в Раде на улицы Киева и ряда городов Украины вышли протестовать тысячи людей, призывая президента Украины не подписывать этот закон, поскольку он уменьшает самостийность НАБУ и САП. Зеленский в тот же день закон подписал.

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