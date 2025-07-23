В ряде областей Наталья Диденко прогнозирует сильные порывы ветра.

В четверг, 24 июля, в Украине будет преобладать сухая погода только в некоторых областях и пройдут кратковременные дожди, а также местами ожидается сильный ветер. Об этом предупредила синоптик Наталья Диденко.

"Из особого - на востоке завтра местами штормовые порывы северо-западного ветра, осторожно", - предостерегла эксперт.

По ее данным, локальные кратковременные грозовые дожди пройдут в Сумской области, местами в Тернопольской, Хмельницкой областях, а вечером ливень на Львовщине.

Видео дня

Температура воздуха в течение дня +25...+29 градусов, в центральной части и в восточных областях +28...+32, а на юге Украины разогреет до +29...+34 градусов.

Погода в Киеве

В Киеве 24 июля осадков не предвидится, прогнозирует Наталка Диденко. Температура воздуха в столице будет колебаться около +27...+29 градусов.

Ранее синоптик Игорь Кибальчич рассказал, что до конца июля в Украине сохранится жаркая погода, особенно на юге и востоке. С 25 по 29 июля температура днем будет достигать +30...+37 °С, а на крайнем юге, в Крыму и на Донбассе - до +38...+39 °С.

В то же время самые интенсивные осадки почти по всей стране пройдут 27-29 июля. Местами могут быть сильные ливни, град и шквалы 17-23 м/с.

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