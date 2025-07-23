Испуганные антитуристическими протестами, высокими ценами и большими толпами путешественники ищут альтернативные места для отдыха.

Традиционно у туристов есть определенные безоговорочные фавориты, например, такие как Париж или Рим, интерес к которым, кажется, не иссякает никогда. Однако есть немало достойных внимания городов, популярность которых среди путешественников вспыхивает в определенный момент.

Туристический эксперт издания Travel Off Path Сэм Сирс определил пять городов Европы которые неожиданно набирают популярность в 2025 году.

"Хотя некоторые направления сейчас вызывают отвращение из-за антитуристических протестов и невыносимых толп, малоизвестные города переживают всплеск популярности. Места, которые вы обычно не посещаете, становятся все более популярными", – отмечает он.

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1. Приштина, Косово. Сирс констатирует, что история Косово полна бурных событий, связанных с напряженными отношениями с Сербией. Тем не менее, Косово преодолело трудности и в конечном итоге стало одним из самых модных направлений на Балканах наряду с Албанией и Черногорией.

"Самый значительный рост числа туристов наблюдался в столице Приштине. Большинство из них были поражены ощущением неизведанности, будь то прогулка по очаровательному базарному району или посещение более современной части края, окруженной уютными кафе, причудливыми фресками и завораживающей архитектурой, в частности, Национальной библиотекой Косово. И не удивляйтесь, если увидите знакомое лицо – популярную статую Билла Клинтона", – делится впечателниями бывалый путешественник.

При этом одной из главных достопримечательностей города, получившей восторженные отзывы, является Приштинский медвежий заповедник. Вход туда стомт всего 3,50 доллара, что свидетельствует о том, насколько доступным в Приштине является все на самом деле, добавляет он.

2. Вильнюс, Литва. Великолепная литовская столица является одним из самых доступных по цене европейских направлений, однако она все еще несправедливо упускается из виду многими туристами. Однако в последнее воемя в Вильнюсе наблюдается устойчивый приток цифровых кочевников, что привело к увеличению числа путешественников, стремящихся открыть для себя скрытые жемчужины Европы.

"Один только живописный Старый город стоит посещения. Этот город с дешевым пивом, неподвластными времени мощеными улочками и множеством барочных церквей – настоящая капсула времени, и, несмотря на свою вновь обретенную популярность, здесь по-прежнему малолюдно", – отмечает эксперт по путешествиям.

3. Варна, Болгария. Это однозначно одно из самых недооцененных пляжных направлений Европы, хотя местные курорты невероятно доступны по цене, не жертвуя при этом роскошью или качеством пляжей.

Вдоль побережья Болгарии расположено множество курортных городов, но Варна лидирует с 25%-ным ростом числа отдыхающих. Многие также стремятся за пределы Варны, в такие потрясающие города, как Золотые Пески и Албена, для отдыха по системе "все включено", пишет автор материала.

4. Тбилиси, Грузия. Тревел эксперт отмечает, что за последние несколько лет этот город стал одним из самых модных в Европы, во много благодаря увеличению числа цифровых кочевников. При этом расширение транспортного сообщение Тбилиси со всей Европой привело к 11%-ному росту числа посетителей в годовом исчислении.

Особенно он рекомендует туристам обратить внимание на ночную жизнь Тбилиси и местные винные традиции.

5. Вена, Австрия. Немало туристов по-прежнему часто игнорируют австрийскую столицу в пользу Парижа и других европейских достопримечательностей. Однако в первой половине 2025 года в Вене наблюдался устойчивый рост числа туристов, а это значит, что люди начали ездить туда не только на Рождество, которое многие считают лучшим временем для посещения города.

"В городе, получившем прозвище "Город музыки", вы найдете множество посвящений всемирно известным музыкантам, таким как Моцарт и Бетховен, потрясающие императорские дворцы и кафе, которым мог бы позавидовать даже Париж. Сама по себе Вена полна сюрпризов и запоминающихся достопримечательностей", – отмечает Сирс.

Идеи для отдыха в Европе в этом году

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали три самых дешевых города Европы для пляжного летнего отдыха этим летом.

Также туристам рассказали о 13 неожиданных местах для летнего отдыха в Европе, на которые стоит обратить внимание в 2025 году.

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