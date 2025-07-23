В частности компании могут предоставить собственную экспертизу, если посчитают, что она незаконна.

Есть три варианта относительно того, как будет действовать Генпрокуратура с делами ликвидированного накануне департамента защиты инвестиций. Об этом рассказал генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

"Первый - если мы изучаем уголовное производство и там они годами лежат, ничего не делается, никакие следственные действия, не видим судебной перспективы и состава преступления, то я считаю, что мы должны закрыть это уголовное производство", - сказал Кравченко.

Второй вариант, по словам Генпрокурора, касается уголовных производств, которые продолжают расследоваться и в них усматривается судебная перспектива. Но в то же время в этих делах недостаточно доказательств.

"Мы назначаем в большинстве случаев экономическую экспертизу. Ждем все документы, которые нужны. И ждем заключения. Если экспертиза не подтвердила мнение прокурора - мы закрываем производство. Если подтвердила, то двигаемся дальше. Если есть основания сообщить о подозрении - сообщаем о подозрении, направляем обвинительный акт в суд, возмещаем ущерб", - добавил Кравченко.

Третий вариант, добавил Кравченко, касается дел, в которых собраны все доказательства, однако компании считают проведенные экспертизы незаконными.

"Законом предусмотрены права стороны защиты. Они также могут собирать, предоставлять свои доказательства. И мы должны проверять их. Поэтому мы предоставляем возможность провести свою экспертизу и предоставить свое заключение. Если предоставленное заключение будет противоречить нашему заключению, то есть каждый будет подтверждать ту или иную сторону, будет назначен комплекс, особая экспертиза в другом учреждении и ждем. Если подтвердится - двигаемся дальше, отправляем в суд. Если нет, то отменяем подозрение и заканчиваем расследование, закрываем", - пояснил Кравченко.

Департамент защиты инвестиций - о чем идет речь

В конце июня стало известно, что Генпрокуратура реорганизовывала Департамент уголовной политики и защиты инвестиций. Тогда Кравченко в частности заявил, что это подразделение должно было играть ключевую роль в обеспечении прав для инвесторов и бизнеса. Впрочем, по словам Генпрокурора, подразделение "не оправдало ожиданий".

Вас также могут заинтересовать новости: