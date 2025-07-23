Основным источником питания саранчи выступают камыш и дикорастущие травы.

Украинцы жалуются на нашествие опасного вредителя - саранчи, что вызывает беспокойство экологов и фермеров. Как сообщают в Госпродпотребслужбе, подобные явления зафиксированы, в частности, в Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях.

По данным ведомства, в этих регионах продолжаются мероприятия, направленные на ликвидацию очагов перелетной саранчи (Locusta migratoria) и египетской саранчи (Anacridium aegyptium).

Так, 15 июля Кушугумский поселковый совет Запорожского района Запорожской области ввел особый режим защиты растений на площади 21 600 га - до полной ликвидации очагов саранчовых.

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Как говорят специалисты, основной источник питания саранчи - камыш и дикорастущие травы. При этом промышленные посевы на сегодня существенных потерь не понесли.

В Херсонской области с 23 июня ввели особый режим защиты растений. Специалисты провели мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию очагов саранчовых на площади 297 га, из которых 27 га находятся под посевами подсолнечника.

Результаты фитосанитарных обследований показали, что саранчи на обработанных территориях нет, а общая численность вредителя находится "в пределах экономического порога вредоносности".

В июле на территории Болградского района Одесской области зафиксировали миграцию саранчовых. Вредителя видели, в частности на полях, где уже собрали урожай рапса, ячменя и пшеницы.

После этого специалисты обработали стерню разрешенными инсектицидами. Особый режим защиты растений не вводили, потому что порог численности саранчовых не был превышен.

Что касается Днепропетровской области, то специалисты получили сообщение о наличии саранчовых. Сейчас они обследуют соответствующие территории.

Вредители в Украине - последние новости

В качестве основной причины нашествия саранчи называют засушливую весну, которая создала благоприятные условия для размножения саранчи, ведь естественные враги вредителя хуже себя чувствовали. Эксперты предупреждают, что взрыв популяции саранчи может вызвать ужасные последствия для аграрного сектора, ведь она представляет большую угрозу для злаковых культур.

Речь идет не только о пшенице, ржи, ячмене, но и о камыше и различных видах злаков, которые растут по берегам воды. Кроме однодольных, саранча может питаться двудольными растениями - овощами и эфиромасличными культурами.

Кроме саранчи в Украине также фиксируют "нашествие" лягушек. Впрочем, в отличие от саранчи лягушки полезны, ведь поедают насекомых и слизней и тем самым защищают сады и поля от вредителей.

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