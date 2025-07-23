Главком отметил, что Украина сталкивается с вызовами на поле боя, пытаясь мобилизовать войска, необходимые для сдерживания продвижения врага.

Украине срочно нужно, чтобы США и Европа перебросили в Киев больше систем противовоздушной обороны и ракет. Об этом заявил заявил заявил главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Александр Сирский в интервью The Washington Post.

Призыв Сырского к усилению поддержки прозвучал на фоне разрушительной волны российских атак на украинские города этим летом. Украина также сталкивается с вызовами на поле боя, пытаясь мобилизовать войска, необходимые для сдерживания продвижения врага.

Кровавая кампания против городов вызвала разочарование в Белом доме и побудила президента Дональда Трампа одобрить новый план усиления военного арсенала Киева, позволив европейским странам покупать оружие американского производства для Украины.

Видео дня

По словам Сирского, новые поставки оружия противовоздушной обороны, включая американские ракеты Patriot, беспилотники-перехватчики и легкую авиацию для сбивания беспилотников, могут помочь предотвратить российские атаки.

Кроме того, Сырский заявил, что Украине нужно больше ракет средней и большой дальности, включая американские системы ATACMS и немецкие системы Taurus. Если партнеры будут поставлять их без ограничений на удары вглубь территории России, это позволит Киеву замедлить производство российского оружия, атакуя инфраструктуру, из которой производятся ракеты и беспилотники.

"Они целятся практически по всему - аэродромам, населенным пунктам, объектам инфраструктуры", - сказал Сырский о России. "Поэтому, конечно, нам нужны поставки баллистических ракет, чтобы иметь возможность дать врагу достойный отпор".

"Наличие любого ракетного оружия само по себе является сдерживающим фактором", - добавил он. "Я надеюсь, что благодаря позиции президента Трампа этот процесс будет намного легче и... у нас не будет никаких трудностей, которые были раньше".

Сырский отказался комментировать, остались ли в Украине ATACMS, хотя общеизвестно, что запасы в стране закончились. На вопрос, спасет ли новая партия американских ракет жизни украинцев, он ответил: "Конечно".

Помощь США для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, президент Дональд Трамп предположил, что не каждый доллар, который США передали Украине, пошел на военную технику. Об этом он сказал на встрече с законодателями-республиканцами в Белом доме.

Палата представителей США одобрила продолжение военной помощи Украине. Член Палаты Дон Бейкон заявил, что 353 конгрессмена проголосовали за, при этом 76 - против.

CBS News сообщало, что Дональд Трамп рассматривает выделение нового финансирования для Украины. По данным издания, такое решение может быть сигналом для России, которая наносит удары по украинским городам с применением дронов и ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: