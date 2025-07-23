Транзит Луны в соединении с Юпитером принесет в нашу жизнь столь необходимую веру и оптимизм.

В среду, 23 июля 2025 года, три знака Зодиака почувствуют, что появилась вера в лучшее. Соединение Луны и Юпитера вдохновит надеждой, и это произойдет в нужный момент. Когда кажется, что все рушится, именно этот астрологический аспект помогает поверить в светлое завтра. В этот день Овен, Телец и Лев получат знак от Вселенной, что все налаживается и перемены к лучшему уже близко, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Овен

Тебе хорошо знакомо состояние, когда тревога словно не отпускает. Хотя ты по натуре человек позитивный, последнее время далось тебе непросто. Однако 23 июля напряжение ослабнет, и станет легче дышать. Будто невидимая сила дарит тебе внутреннее спокойствие и облегчение. Соединение Луны и Юпитера напоминает, что многое из того, что вызывало беспокойство, не стоит твоих сил. Важно это осознать и отпустить. Свет впереди уже видно - держись за него.

Телец

Ты часто берешь на себя чужие заботы, будто это твоя ответственность. Такое поведение требует много энергии, и в какой-то момент ты это ощутил. Влияние Луны и Юпитера 23 июля даст понимание: не все, что тревожит, принадлежит тебе. Когда ты примешь это, появится ощущение освобождения. Заботиться о других - это благородно, но и свое спокойствие важно беречь.

Лев

Последнее время ты чувствовал усталость, словно нес все на своих плечах. Но 23 июля придет ощущение, что ты можешь начать сначала. Соединение Луны и Юпитера подскажет: ты не застрял в прошлом, и будущее готово раскрыться. Ты увидишь, что есть путь, которого раньше не замечал. Это не случайность, а результат твоей внутренней работы. Остается только сделать шаг вперед. 23 июля - день, когда становится ясно: надежда никуда не исчезла. Просто пришло ее время.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака вот-вот поймут, что их коварно обманывали.

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