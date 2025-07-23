Главным вопросом, вероятно, будет организация прямой встречи Зеленского и Путина.

Стало известно, какова основная задача украинской делегации, которая отправилась на переговоры с представителями Российской Федерации в Стамбул 23 июля.

Как сообщила Украинская правда со ссылкой на источники в составе делегации, главным вопросом будет организация прямой встречи президента Украины Владимира Зеленского и кремлевского диктатора Владимира Путина.

"Основная задача, кроме гуманитарного трека, - организация встречи лидеров Украины и РФ", - говорится в сообщении издания.

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Третий раунд переговоров в Стамбуле: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной в Стамбуле. Возглавит ее бывший министр обороны Рустем Умеров, который сейчас занял должность секретаря Совета нацбезопасности и обороны. Чиновник участвовал в предыдущих раундах переговоров. Также в состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и Офиса президента.

В Кремле спрогнозировали, возможен ли "прорыв" в третьем раунде переговоров Украины и РФ. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, рассчитывать на это нет оснований. Мол, "тема украинского урегулирования настолько сложная, что достижение договоренностей об обменах или возвращении тел - это уже результат". В то же время Песков заверил, что Москва и дальше "намерена обеспечивать свои интересы".

В среду, 23 июля, в Кремле сообщили, что делегация РФ вылетела в Стамбул на переговоры с Украиной. Он отметил, что стороны обсудят вопросы, связанные с проектами меморандумов о прекращении огня, а также продолжение взаимных обменов.

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