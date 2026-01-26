Еврокомиссия бьет тревогу: суперкомпьютеры могут взломать все пароли к 2030 году

В ведомстве называют это "гонкой со временем" и призывают срочно переходить на постквантовую криптографию.

Европейская комиссия предупредила об угрозе взлома всех паролей и систем шифрования из-за развития суперкомпьютеров, что создает риск масштабного кражи данных в сети. Это поставит под угрозу не только персональные данные, но и банковские операции, переписки и служебную информацию госорганов, пишет BILD.

Как следует из письма еврокомиссара по технологическому суверенитету и безопасности данных Хенны Вирккунен, адресованное депутату Европарламента Морицу Кернеру, существующие системы защиты могут перестать работать уже примерно через четыре года.

В письме отмечается, что нынешние методы шифрования, на которых основана защита паролей и личной информации, не выдержат натиска мощных вычислений, которыми будут обладать эти машины. Поэтому в стратегии ЕС уже предлагается переход к так называемой пост‑квантовой криптографии – более сложным методам защиты, способным противостоять вычислительной силе квантовых компьютеров. Решение о внедрении таких стандартов в конечном итоге останется за странами‑членами.

В ЕС называют это "гонкой со временем" и призывают срочно перестраивать стандарты безопасности, иначе перехваченные сегодня данные смогут расшифровать в будущем.

Параллельно в СМИ уже появляются случаи массовых утечек паролей и доступов к аккаунтам – десятки миллионов скомпрометированных логинов оказались доступны на открытых серверах, затрагивая почту, социальные сети и даже аккаунты государственных служб. Это наглядно показывает, что угрозы кибербезопасности реальны уже сегодня, а не в отдаленном будущем.

В то же время представители бизнеса и телеком‑сектора отмечают, что технологии защиты тоже развиваются: уже сейчас тестируются сети и методы шифрования, устойчивые к квантовым атакам. Они используют математические задачи, которые остаются труднорешаемыми даже для квантовых машин, а переход на эти методы требует модернизации инфраструктуры и обучения специалистов.

Специалисты советуют компаниям и частным пользователям уже сегодня уделять внимание безопасности: регулярно обновлять ПО использовать длинные сложные пароли, двухфакторную аутентификацию и, по возможности, современные решения для управления паролями и защиты данных.

Как сообщал УНИАН, летом 2025 года, в интернете произошла "крупнейшая утечка паролей в истории". Утечка охватывает 16 миллиард учетных данных от Apple, Google, Telegram, соцсетей Цукерберга и других сервисов.

Узнать, был ли взломан какой-нибудь из ваших аккаунтов легко – это можно сделать в один клик с помощью сервиса Have I Been Pwned. Этот инструмент отслеживает утечки данных и содержит базу данных из 15+ миллиардов скомпрометированных аккаунтов.

