Уже 15 октября устройство попадёт в свободную продажу.

Генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг посетил космодром SpaceX, где подарил Илону Маску самый маленький в мире суперкомпьютер DGX Spark производства NVIDIA.

Как написали в блоге NVIDIA, Хуанг присоединился к Маску за пиццой в кафетерии, где и передал компьютер: "Я дарю самый маленький суперкомпьютер рядом с самой большой ракетой".

Компания утверждает, что DGX Spark отражает идею Хуанга "искусственный интеллект для всех". Впервые представленное на CES 2025 устройство позволит пользователям запускать локальные модели ИИ, но при этом компьютер спокойно помещается даже на небольшом компьютерном столе.

Видео дня

Внутри DGX Spark стоит суперчип NVIDIA GB10 Grace Blackwell на 1 петафлоп производительности при работе с ИИ, 128 ГБ объединённой памяти CPU и GPU и высокоскоростной NVME SSD на 4 ТБ.

Уже 15 октября DGX Spark поступит в свободную продажу по цене в 4 тысячи долларов, вендорами станут Acer, Asus, Dell, Gigabyte, HP, Lenovo и MSI. Суперкомпьютер пригодится исследователям и энтузиастам в сфере искусственного интеллекта.

Ранее мы рассказывали, что NVIDIA инвестирует 2 миллиарда долларов в компанию Илона Маска. Всего же планируется, что xAI привлечёт 20 миллиардов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: