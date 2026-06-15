Фольга за роутером: эксперты проверили вирусный лайфхак и измерили скорость Wi-Fi

Алюминиевая фольга на самом деле может помочь пользователям, которые жалуются на медленный интернет.

В интернете все чаще появляются фото, на которых пользователи размещают обычную пищевую фольгу за роутером. Считается, что таким образом можно заметно усилить сигнал Wi-Fi в конкретной комнате.

Специалисты Android.com.pl решили проверить, может ли лист алюминиевой фольги на самом деле повлиять на качество сигнала.

Для теста фольгу закрепили на картонной подложке и установили между Wi-Fi роутером и стеной, чтобы создать своеобразный отражатель сигнала.

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Результаты оказались неожиданным. В тестах на скорость отдачи (upload) заметного улучшения не зафиксировали, однако в случае скорости загрузки (download) алюминиевый "щит" сработал – во всех измерениях показатели увеличивались, а в пиковых значениях прирост достигал почти 50 Мбит/с.

По итогам эксперимента авторы пришли к выводу, что алюминиевая фольга действительно может помочь пользователям, которые жалуются на слишком медленный интернет.

"Похоже, что популярный лайфхак – это не очередной интернет-миф, а эффективное решение", – отметили эксперты.

Лайфхак работает, но есть несколько "но"

Несмотря на интересный результат, эксперты предупреждают: метод имеет свои ограничения и подходит далеко не всегда. Прежде всего категорически не рекомендуется оборачивать сам роутер фольгой – это может привести к перегреву устройства и в крайних случаях создать риск возгорания.

Кроме того, такой лайфхак не решает фундаментальных проблем сигнала, таких как толстые бетонные стены или неудачное расположение роутера. В подобных ситуациях эффективным решением будет перенос устройства в другое место – в идеале в геометрический центр вашего жилья (например, коридор или гостиная), размещенный на высоте 1,5–2 метра от пола.

Эксперты также отмечают, что подобный способ стоит рассматривать скорее как временный прирост для улучшения покрытия в конкретной зоне, а не как полноценную замену нормальной сетевой инфраструктуры.

Большинство пользователей вспоминают о существовании роутера только тогда, когда интернет начинает тормозить. Тем не менее эксперты советуют проводить эту 30-секундную процедуру хотя бы раз в месяц.

Ранее эксперты назвали пять скрытых возможностей Wi-Fi роутера, которыми никто не пользуется. Современный роутер – это не просто "раздатчик интернета", а полноценный центр управления сетью.

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