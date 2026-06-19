Старый Андроид вместо репитера: бесплатный способ усилить домашний Wi-Fi

Старый смартфон настраивается за пару минут и превращается в полноценный усилитель Wi-Fi.

Если у вас дома лежит старый Android-смартфон, который припадает пылью, не спешите его выбрасывать. Эксперты PC World рассказали, как превратить ненужный девайс в усилитель Wi-Fi и улучшить покрытие беспроводной сети в местах, куда плохо достает основной роутер.

Хоть такой способ не заменит полноценную mesh-систему или специальный Wi-Fi-репитер, он может помочь убрать "мертвые зоны" в квартире, гараже, подвале или домашнем офисе без дополнительных расходов.

Как усилить сигнал Wi-Fi с помощью телефона

Для начала подключите старый смартфон к домашней сети Wi-Fi. Затем откройте настройки телефона и найдите функцию раздачи интернета: она может называться "Мобильная точка доступа", "Точка доступа й модем", "Hotspot" или "Режим модема" в зависимости от версии Android.

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После включения этой функции смартфон создаст новую беспроводную сеть с отдельным названием и паролем, но на самом деле он будет ретранслировать уже существующее подключение. Другие устройства смогут подключаться к ней, получая доступ к интернету через старый смартфон.

В этом же меню доступны и другие параметры. Можно активировать автоотключение точки доступа, когда к ней никто не подключен. Также есть выбор частоты и максимальное количество подключенных устройств.

Где лучше разместить старый смартфон

Главное правило – ставить телефон прямо в место, где сигнал пропадает, не нужно. Смартфон должен находиться примерно между основным роутером и зоной со слабым сигналом. Он должен уверенно ловить роутер, но при этом сам доставать до слабого места.

Также стоит подключить устройство к зарядке. Постоянная работа точки доступа быстро разряжает аккумулятор, особенно у старых смартфонов.

Стоит понимать, что старый телефон не увеличит скорость вашего интернета и не сможет конкурировать с полноценными сетевыми устройствами. Он лишь поможет расширить зону покрытия и подключить устройства там, где раньше связь была слабой.

Тем не менее для устройства, которое просто лежит в ящике, это может стать идеальным применением.

Ранее эксперты проверили вирусный лайфхак с фольгой за роутером. Оказалось, что таким образом действителоьно можно заметно усилить сигнал Wi-Fi в конкретной комнате.

Большинство пользователей вспоминают о существовании роутера только тогда, когда интернет начинает хуже работать. Тем не менее эксперты советуют проводить эту 30-секундную процедуру хотя бы раз в месяц.

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