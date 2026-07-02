Ваша Android-клавиатура собирает больше данных, чем браузер – как это остановить

По сути, каждый раз, когда пользователь вводит текст, клавиатура получает доступ ко всей набираемой информации.

Экранная клавиатура – одно из самых используемых приложений на Android-смартфоне. Через нее проходят поисковые запросы, переписки, заметки, пароли и другие конфиденциальные данные. Тем не менее, при проверке настроек конфиденциальности пользователи почти всегда упускают ее из виду.

Как говорится в материале MakeUseOf, большинство популярных клавиатурных приложений по умолчанию собирают много пользовательских данных. При этом речь идет не только о функциях автозамены и персонализации ввода.

Большинство популярных клавиатур Android довольно прозрачны в отношении собранных данных. Если вы перейдете в раздел "Безопасность данных" на странице вашего приложения в Google Play, вы увидите полный разбор всего, что приложение собирает.

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Например, Gboard указывает, что собирает данные о взаимодействии с приложением, историю поиска внутри приложения, сведения об установленных программах и другой пользовательский контент.

Чтобы ограничить сбор информации, владельцам Gboard достаточно перейти в Настройки → Языки → Экранная клавиатура → Gboard → Конфиденциальность. Здесь рекомендуется отключить отправку статистики использования и персонализацию, если эти функции включены.

Полностью запретить клавиатуре доступ к вводимому тексту невозможно – иначе она просто не сможет выполнять свою основную задачу. Но ограничение разрешений позволяет заметно сократить объем данных, которые приложение собирает о пользователе.

Также специалисты советуют проверить разрешения приложения. Клавиатуре далеко не всегда нужен постоянный доступ к камере или контактам. Лишние разрешения можно отключить в разделе Настройки → Приложения → Клавиатура → Разрешения.

Тем, кто уделяет приватности особое внимание, стоит рассмотреть альтернативные клавиатуры с открытым исходным кодом. Среди них – HeliBoard, FUTO Keyboard, OpenBoard, AnySoftKeyboard, Simple Keyboard и FlorisBoard.

Эти приложения работают преимущественно офлайн и не требуют передачи пользовательских данных на удаленные серверы. При этом они поддерживают основные функции современных клавиатур, включая автозамену, свайп-ввод, темы оформления и историю буфера обмена.

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